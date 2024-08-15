Чи зміняться ціни на квитки
Як пояснив керівник пасажирського напряму Укрзалізниця Олександр Перцовський, нині ця ідея перебуває лише на стадії обговорення, і конкретних рішень ще немає.
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Зокрема, є ідея дозволити цінам на квитки класу СВ регулюватися ринком залежно від попиту. Також пропонується гнучке ціноутворення для всіх класів Інтерсіті+ із встановленням певних цінових "стель".
Також Укрзалізниця розглядає можливість впровадження гнучкої тарифної моделі, що дозволить варіювати ціни на квитки залежно від часу, днів тижня та інших параметрів.
Стоячих місць не буде
Перцовський заявив, що продаж стоячих квитків, які практикують у Польщі та Німеччині, в Україні неможливий через кілька причин.
Головна з них – значно більші середні відстані подорожей, які можуть тривати вісім і більше годин. Він також зазначив, що українські пасажири більш вибагливі до умов подорожі, ніж європейці.