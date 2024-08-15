Изменятся ли цены на билеты
Как пояснил руководитель пассажирского направления Укрзализныця Александр Перцовский, сейчас эта идея находится лишь на стадии обсуждения, и конкретных решений еще нет.
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В частности, есть идея разрешить ценам на билеты класса СВ регулироваться рынком в зависимости от спроса. Также предлагается гибкое ценообразование для всех классов Интерсити+ с установлением определенных ценовых "потолков".
Также Укрзализныця рассматривает возможность внедрения гибкой тарифной модели, что позволит варьировать цены на билеты в зависимости от времени, дней недели и других параметров.
Стоячих мест не будет
Перцовский заявил, что продажа стоячих билетов, которые практикуют в Польше и Германии, в Украине невозможна по нескольким причинам.
Главная из них – значительно большие средние расстояния путешествий, которые могут длиться восемь и более часов. Он также отметил, что украинские пассажиры более требовательны к условиям путешествия, чем европейцы.