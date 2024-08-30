Микола Олещук також повідомив, що до розслідування долучилися США.

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Микола Олещук відреагував на вкид в інформпросторі щодо F-16

Олещук сказав, що Олексій Месь, який пілотував F-16, був одним із найкращих українських льотчиків-винищувачів. Це велика втрата для країни й фахівці однозначно з'ясують причини катастрофи.

Безумовно, ми з'ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин,

– сказав командувач ПС.

Він пояснив, що інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа.

Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено,

– наголосив він.

Він також звернувся до депутатки Мар’яни Безуглої, яка заявила, що винищувач нібито збила власна ППО – ЗРК Patriot. А потім ще й почала вимагати спростування у Повітряних сил.

Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія! Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати,

– написав Микола Олещук.