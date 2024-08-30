У Центрі протидії дезінформації вказали, що поширення сумнівних версій катастрофи F-16 – це свідоме підігравання ворогу.

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Дезінформація щодо падіння F-16

У ЦПД наголосили, що під час своїх перших боїв в небі України літаки F-16 продемонстрували високу ефективність, надійність та переваги сучасних технологій над радянськими розробками. Там вказали, що Олексій Месь героїчно провів свій останній бій в небі, знищивши три крилаті ракети і один ударний дрон. Центр протидії дезінформації висловлює глибоке співчуття всім, хто знав Олексія.

На жаль, війна завжди супроводжується втратами. Від цього не застрахований жодний тип озброєння та військової техніки. Всі українські воїни знають, що ризикують життям заради Батьківщини,

– вказали у ЦПД.

У Spravdi закликали медіа і публічних спікерів утриматися від поширення сумнівних версій обставин катастрофи. Адже така активність грає на руку російській пропаганді, а не нашій перемозі.

Для з’ясування справжніх причин аварії створена спеціальна комісія Міністерства оборони України, яка працює на місці падіння літака.