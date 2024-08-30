В Центре противодействия дезинформации указали, что распространение сомнительных версий катастрофы F-16 – это сознательное подыгрывание врагу.

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Дезинформация о падении F-16

В ЦПД отметили, что во время своих первых боев в небе Украины самолеты F-16 продемонстрировали высокую эффективность, надежность и преимущества современных технологий над советскими разработками. Там указали, что Алексей Месь героически провел свой последний бой в небе, уничтожив три крылатые ракеты и один ударный дрон. Центр противодействия дезинформации выражает глубокие соболезнования всем, кто знал Алексея.

К сожалению, война всегда сопровождается потерями. От этого не застрахован ни один тип вооружения и военной техники. Все украинские воины знают, что рискуют жизнью ради Родины,

– указали в ЦПД.

В Spravdi призвали медиа и публичных спикеров воздержаться от распространения сомнительных версий обстоятельств катастрофы. Ведь такая активность играет на руку российской пропаганде, а не нашей победе.

Для выяснения истинных причин аварии создана специальная комиссия Министерства обороны Украины, которая работает на месте падения самолета.