Трагічна звістка про втрату пілота сколихнула всю країну. Все, що варто знати про катастрофу з F-16, зібрав 24 Канал.

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F-16 зазнав катастрофи під час атаки

29 серпня видання WSJ з посиланням на офіційного представника США повідомило, що в понеділок в Україні зазнав катастрофи перший винищувач F-16. Того ж дня у Генштабі підтвердили цю інформацію.

Захисники повідомили, що катастрофа сталася під час російського масованого обстрілу 26 серпня.

У Генштабі додали, що під час атаки бортовим озброєнням F-16 вдалося збити чотири крилаті ракети, однак під час заходу на наступну ціль з одним із літаків зник зв'язок. Пізніше вже з'ясували, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув.

Загинув пілот Олексій Месь: що про нього відомо

Олексій "Мунфіш" Месь того понеділка за допомогою F-16 збив три крилаті ракети та один ударний дрон. Однак в одну мить з ним зник зв'язок. Виявилося, що це був його останній героїчний бій.

Варто зазначити, що 28 серпня мер Луцька Ігор Поліщук написав у фейсбуці про загибель Меся, але згодом видалив це допис.

Прощання з Героєм відбулося 29 серпня у рідній Шепетівці. Лиш після цього Повітряні сили офіційно оголосили про втрату. Ймовірно, це заради безпеки. Оскільки на прощанні були його побратими-льотчики, командири, підлеглі, друзі, колеги та сотні простих українців.

Також шану полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29 – політ над процесією виконали бойові друзі Олексія.

Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни,

– написали у Повітряних силах.

Пам'ятка. Захиснику було всього 30 років. Він був підполковником, заступником командира операційної групи та одним із перших, хто пройшов навчання на F-16.

Головнокомандувач Олександр Сирський посмертно присвоїв йому звання полковника.

Прощання з пілотом: фото Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України

Причини катастрофи

Наразі ЗМІ та спікери вже публікують різні версії того, як впав F-16. Однак Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовує повідомлення у медіа, закликавши утриматися від поширення сумнівної інформації.

Справжня причина катастрофи поки що невідома. Для її з'ясування створили спеціальну комісію Міністерства оборони України, яка зараз працює на місці падіння літака.

Закликаємо медіа і публічних спікерів утриматися від поширення сумнівних версій обставин катастрофи. Така активність грає на руку російській пропаганді, а не нашій перемозі,

– написав Центр стратегічних комунікацій.

У Центрі зазначили, що війна завжди супроводжується втратами й від цього не застрахований жодний тип озброєння та військової техніки.