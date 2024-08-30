Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, інформує 24 Канал.

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Кількість незадекларованої зброї, яка може бути на руках українців

Підрахувати всю кількість неможливо. Водночас за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри, що на руках у населення може бути від двох до п'яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї,

– зазначив Драп’ятий.

За його словами, ухвалення парламентом законопроєкту про надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси і трофейну зброю "дасть можливість вирішити проблему з необлікованою зброєю".

"Тоді ми будемо більш точно володіти інформацією, скільки зброї є у наших громадян", – додав Драп'ятий.