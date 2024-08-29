Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що росіяни змушені реагувати на виклики, з якими стикнулися. Вони намагаються зменшити чи мінімізувати свої втрати та ризики.

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Застосування українських безпілотників

Іван Тимочко зазначив, що далекобійні дрони завдають ураження противнику по тилових нафтопереробних станціях і стратегічних базах зберігання палива в глибині Росії.

Це удари по найбільш насиченому "кільці" НПЗ. Росіяни не можуть з легкістю перевозити такі нафтопереробні станції. Ці стратегічні об'єкти повністю наповнені паливом,

– сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Він підкреслив, якщо Сили оборони завдають удару по такому об'єкту, де спалахує декілька резервуарів із паливом, то сусідні резервуари також стають непридатними для використання.

Це величезні втрати для росіян, адже основні деталі для відновлення такої інфраструктури є експортними. Через санкції проти Росії, їх купівля майже неможлива.

Чи зможуть дрони замінити ракети

На думку Тимочка, безпілотники поки не можуть замінити ракети, адже корисне навантаження у цих засобах зовсім різне. Мовиться про швидкість, потужність та дальність ураження.

Україна зараз застосовує ракету-дрон "Паляниця". Є припущення, що її дальність 500 кілометрів. Це багато, адже в такому радіусі доступні ворожі цілі оперативного чи стратегічного рівня, але для нас важливіша відстань, яка сягатиме 1,5 – 2 тисячі кілометрів,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Він додав, що таку відстань можуть долати дрони, однак для їх ефективності потрібна велика кількість різноманітних сил та засобів.