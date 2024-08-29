Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что россияне вынуждены реагировать на вызовы, с которыми столкнулись. Они пытаются уменьшить или минимизировать свои потери и риски.

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Применение украинских беспилотников

Иван Тимочко отметил, что дальнобойные дроны наносят поражение противнику по тыловым нефтеперерабатывающим станциям и стратегическим базам хранения топлива в глубине России.

Это удары по наиболее насыщенному "кольцу" НПЗ. Россияне не могут с легкостью перевозить такие нефтеперерабатывающие станции. Эти стратегические объекты полностью наполнены топливом,

– сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Он подчеркнул, если Силы обороны наносят удар по такому объекту, где вспыхивает несколько резервуаров с топливом, то соседние резервуары также становятся непригодными для использования.

Это огромные потери для россиян, ведь основные детали для восстановления такой инфраструктуры являются экспортными. Из-за санкций против России, их покупка почти невозможна.

Смогут ли дроны заменить ракеты

По мнению Тимочко, беспилотники пока не могут заменить ракеты, ведь полезная нагрузка в этих средствах совершенно разная. Речь идет о скорости, мощность и дальность поражения.

Украина сейчас применяет ракету-дрон "Паляница". Есть предположение, что ее дальность 500 километров. Это много, ведь в таком радиусе доступны вражеские цели оперативного или стратегического уровня, но для нас важнее расстояние, которая будет достигать 1,5 – 2 тысячи километров,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Он добавил, что такое расстояние могут преодолевать дроны, однако для их эффективности требуется большое количество различных сил и средств.