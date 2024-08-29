Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что 70% этой ракеты-дрона занимает двигатель, топливо, а остальные 30% – навигационная система, боеголовка.

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"Паляница" летит быстрее чем "Шахед"

Есть предположение, что вес боеголовки – 20 килограммов. Ее можно сравнить по мощностям с ракетой GMLRS HIMARS, которая несет 30 килограммов взрывчатки. Нарожный озвучил, что "Паляница" – это полуракета, полудрон, о ее навигационной системе пока ничего неизвестно. Вероятно, что в ней есть навигационная система по координатам GPS. То есть это самый простой, дешевый вариант, аналогичный дронам "Лютый", "Бобер".

Наличие у "Паляницы" турбореактивного двигателя свидетельствует о том, что она может лететь со скоростью от 400 до 600 километров в час. Для сравнения "Шахед" летит 150 – 200 километров в час.

Ее можно сбить, но она может лететь на небольшой высоте, тогда будет малозаметной, увидеть ее можно будет без ДРЛС на расстоянии нескольких километров, ее появление может быть для врага неожиданным,

– рассказал Нарожный.

Ракета-дрон "Паляница" может отвлекать вражескую ПВО

Военный эксперт предположил, что расстояние, на которое "Паляница" может лететь, составляет 700 – 800 километров. Чем больше расстояние, тем меньше боеголовка. Было озвучено, что ее стоимость до 1 миллиона долларов. Для сравнения ракета ATACAMS стоит 1,4 миллиона долларов, но это более мощная ракета, баллистическая.

Если Украина будет массово изготавливать "Паляницу", хотя бы 30 – 40 единиц в месяц, тогда будет возможность накопить дроны и наносить массированную атаку по врагу. Эти дроны могут отвлекать системы ПВО противника, тогда он будет отстреливаться своими очень дорогими ракетами,

– озвучил Нарожный.

Чем ракета отличается от дрона

Определиться, что именно представляет собой "Паляница" – дрон или ракету, довольно непросто. Военный эксперт объяснил, что крылатая ракета имеет турбореактивный двигатель, несет в себе боеголовку, на двигателе есть навигационная система. Обычно она неуправляемая: либо в ней запрограммирован маршрут, либо она сама принимает решение на конечном участке траектории. Ракета может по имиджу, фотографии на последнем участке траектории ее менять.

А принципиальная разница дрона от крылатой ракеты в том, что он в разы дешевле. В нем используются дешевые компоненты, самая простая навигационная система. А стоимость крылатой ракеты – несколько миллионов долларов,

– подытожил Нарожный.