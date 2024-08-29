Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зазначивши, що 70% цієї ракети-дрона займає двигун, паливо, а інші 30% – навігаційна система, боєголовка.

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"Паляниця" летить швидше ніж "Шахед"

Є припущення, що вага боєголовки – 20 кілограмів. Її можна порівняти по потужностях з ракетою GMLRS HIMARS, яка несе 30 кілограмів вибухівки. Нарожний озвучив, що "Паляниця" – це напівракета, напівдрон, про її навігаційну систему наразі нічого невідомо. Ймовірно, що в ній є навігаційна система по координатам GPS. Тобто це найпростіший, найдешевший варіант, аналогічний дронам "Лютий", "Бобер".

Наявність у "Паляниці" турбореактивного двигуна свідчить про те, що вона може летіти зі швидкістю від 400 до 600 кілометрів на годину. Для порівняння "Шахед" летить 150 – 200 кілометрів на годину.

Її можна збити, але вона може летіти на невеликій висоті, тоді буде малопомітною, побачити її можна буде без ДРЛС на відстані декількох кілометрів, її поява може бути для ворога неочікуваною,

– розповів Нарожний.

Ракета-дрон "Паляниця" може відволікати ворожу ППО

Військовий експерт припустив, що відстань, на яку "Паляниця" може летіти, становить 700 – 800 кілометрів. Чим більше відстань, тим менша боєголовка. Було озвучено, що її вартість до 1 мільйона доларів. Для порівняння ракета ATACAMS коштує 1,4 мільйона доларів, але це потужніша ракета, балістична.

Якщо Україна буде масово виготовляти "Паляницю", хоча б 30 – 40 одиниць в місяць, тоді буде можливість накопичити дрони і завдавати масованої атаки по ворогу. Ці дрони можуть відволікати системи ППО противника, тоді він буде відстрілюватися своїми дуже дорогими ракетами,

– озвучив Нарожний.

Чим ракета відрізняється від дрона

Визначитися, що саме становить собою "Паляниця" – дрон чи ракету, доволі непросто. Військовий експерт пояснив, що крилата ракета має турбореактивний двигун, несе в собі боєголовку, на двигуні є навігаційна система. Зазвичай вона некерована: або в ній запрограмований маршрут або вона сама приймає рішення на кінцевій ділянці траєкторії. Ракета може по іміджу, фотографії на останній ділянці траєкторії її змінювати.

А принципова різниця дрона від крилатої ракети в тому, що він в рази дешевший. В ньому використовуються дешеві компоненти, найпростіша навігаційна система. А вартість крилатої ракети – декілька мільйонів доларів,

– підсумував Нарожний.