Украинцы стали хуже относиться к первым лицам государства: свежая социология

Киевский международный институт социологии провел исследование, с помощью которого определил, как украинцы относятся к самым популярным политикам. Так, согласно свежей социологии, украинцы начали несколько хуже относиться к первым лицам государства – Владимиру Зеленскому, Дмитрию Разумкову и Алексею Гончаруку.

Вместе с тем незначительно выросла приверженность украинцев к некоторым оппозиционным политикам – Юрию Бойко и Юлии Тимошенко, сообщает КМИС .

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В целом тенденция позитивного отношения украинцев к политикам выглядит следующим образом:

66% украинцев в октябре положительно оценили деятельность Владимира Зеленского – в сентябре было 73%;

– 27% опрошенных положительно относятся к Дмитрию Разумкову – против 33% в сентябре;

– Святослава Вакарчука положительно воспринимают 25% – столько же было и в предыдущем месяце;

– 24% украинцев положительно оценили работу Юрия Бойко – в сентябре было 20%;

– 23% опрошенных положительно относятся к деятельности Юлии Тимошенко – предыдущего месяца было 19%;

– Петра Порошенко положительно воспринимают лишь 11% опрошенных – против 10% в сентябре;

– положительное отношение к Алексея Гончарука выразили 10% украинцев – в сентябре было 17%.

Социология показывает, что две трети украинцев до сих пор положительно относятся к деятельности Президента Украины Владимира Зеленского, хотя рейтинг привязанности к гаранту и членам его команды в этом месяце немного опустился.

Так же несколько изменились показатели негативного отношения к украинским политикам :

Петр Порошенко – 65% в октябре против 64% в сентябре;

– Юлия Тимошенко – 36% в октябре против 42% в сентябре;

– Юрий Бойко – 33% в октябре против 34% в сентябре;

– Святослав Вакарчук – 26% в октябре, как и в сентябре;

– Алексей Гончарук – 14% в октябре против 9% в сентябре;

– Владимир Зеленский – 9% в октябре против 7% в сентябре;

– Дмитрий Разумков – 8% в октябре против 7% в сентябре.

В этом исследовании есть сразу несколько интересных аспектов:

Владимир Зеленский со своим хоть и минимальным, но все же антирейтингом обошел Дмитрия Разумкова. Теперь у последнего он самый низкий. Почти половина украинцев отметили, что не знают Премьер-министра Украины Алексея Гончарука – 48%. Еще более трети никогда не слышали о председателе Верховной Рады Дмитрие Разумкове – 36%.

Как украинцы относятся к политикам: смотрите таблицу КМИС

До сих пор положительный баланс отношение остается только у Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова . Во всех остальных он отрицательный, только у Святослава Вакарчука и Алексея Гончарука близок к нулю.

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Баланс отношение украинцев к политикам: смотрите фото