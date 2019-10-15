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      Украинцы стали хуже относиться к первым лицам государства: свежая социология

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      Украинцы стали хуже относиться к Зеленскому, Разумкову и Гончаруку
      Украинцы стали хуже относиться к Зеленскому, Разумкову и Гончаруку / Офис Президента

      Киевский международный институт социологии провел исследование, с помощью которого определил, как украинцы относятся к самым популярным политикам. Так, согласно свежей социологии, украинцы начали несколько хуже относиться к первым лицам государства – Владимиру Зеленскому, Дмитрию Разумкову и Алексею Гончаруку.

      Вместе с тем незначительно выросла приверженность украинцев к некоторым оппозиционным политикам  Юрию Бойко и Юлии Тимошенко, сообщает КМИС.

      Интересно: Сколько украинцев считают, что на Донбассе воюют Россия и США

      В целом тенденция позитивного отношения украинцев к политикам выглядит следующим образом:

      • 66% украинцев в октябре положительно оценили деятельность Владимира Зеленского  в сентябре было 73%;
      • 27% опрошенных положительно относятся к Дмитрию Разумкову  против 33% в сентябре;
      • Святослава Вакарчука положительно воспринимают 25%  столько же было и в предыдущем месяце;
      • 24% украинцев положительно оценили работу Юрия Бойко  в сентябре было 20%;
      • 23% опрошенных положительно относятся к деятельности Юлии Тимошенко  предыдущего месяца было 19%;
      • Петра Порошенко положительно воспринимают лишь 11% опрошенных  против 10% в сентябре;
      • положительное отношение к Алексея Гончарука выразили 10% украинцев  в сентябре было 17%.

      Социология показывает, что две трети украинцев до сих пор положительно относятся к деятельности Президента Украины Владимира Зеленского, хотя рейтинг привязанности к гаранту и членам его команды в этом месяце немного опустился.

      Так же несколько изменились показатели негативного отношения к украинским политикам:

      • Петр Порошенко   65% в октябре против 64% в сентябре;
      • Юлия Тимошенко  36% в октябре против 42% в сентябре;
      • Юрий Бойко  33% в октябре против 34% в сентябре;
      • Святослав Вакарчук  26% в октябре, как и в сентябре;
      • Алексей Гончарук  14% в октябре против 9% в сентябре;
      • Владимир Зеленский  9% в октябре против 7% в сентябре;
      • Дмитрий Разумков  8% в октябре против 7% в сентябре.

      В этом исследовании есть сразу несколько интересных аспектов:

      1. Владимир Зеленский со своим хоть и минимальным, но все же антирейтингом обошел Дмитрия Разумкова. Теперь у последнего он самый низкий.
      2. Почти половина украинцев отметили, что не знают Премьер-министра Украины Алексея Гончарука  48%. Еще более трети никогда не слышали о председателе Верховной Рады Дмитрие Разумкове  36%.

      Как украинцы относятся к политикам: смотрите таблицу КМИС

      как украинцы относятся к политикам

      До сих пор положительный баланс отношение остается только у Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова. Во всех остальных он отрицательный, только у Святослава Вакарчука и Алексея Гончарука близок к нулю.

      К слову: Вооруженным силам украинцы доверяют больше, чем президенту

      Баланс отношение украинцев к политикам: смотрите фото

      баланс отношение Украинской к политикам

      Опрос проводился 9-11 октября путем телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения, а погрешность не превышает 3%.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Алексей Гончарук Дмитрий Разумков Социологическое исследование Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Юрий Бойко Святослав Вакарчук - новости
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