Украинцы стали хуже относиться к первым лицам государства: свежая социология
Киевский международный институт социологии провел исследование, с помощью которого определил, как украинцы относятся к самым популярным политикам. Так, согласно свежей социологии, украинцы начали несколько хуже относиться к первым лицам государства – Владимиру Зеленскому, Дмитрию Разумкову и Алексею Гончаруку.
Вместе с тем незначительно выросла приверженность украинцев к некоторым оппозиционным политикам – Юрию Бойко и Юлии Тимошенко, сообщает КМИС.
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В целом тенденция позитивного отношения украинцев к политикам выглядит следующим образом:
- 66% украинцев в октябре положительно оценили деятельность Владимира Зеленского – в сентябре было 73%;
- 27% опрошенных положительно относятся к Дмитрию Разумкову – против 33% в сентябре;
- Святослава Вакарчука положительно воспринимают 25% – столько же было и в предыдущем месяце;
- 24% украинцев положительно оценили работу Юрия Бойко – в сентябре было 20%;
- 23% опрошенных положительно относятся к деятельности Юлии Тимошенко – предыдущего месяца было 19%;
- Петра Порошенко положительно воспринимают лишь 11% опрошенных – против 10% в сентябре;
- положительное отношение к Алексея Гончарука выразили 10% украинцев – в сентябре было 17%.
Социология показывает, что две трети украинцев до сих пор положительно относятся к деятельности Президента Украины Владимира Зеленского, хотя рейтинг привязанности к гаранту и членам его команды в этом месяце немного опустился.
Так же несколько изменились показатели негативного отношения к украинским политикам:
- Петр Порошенко – 65% в октябре против 64% в сентябре;
- Юлия Тимошенко – 36% в октябре против 42% в сентябре;
- Юрий Бойко – 33% в октябре против 34% в сентябре;
- Святослав Вакарчук – 26% в октябре, как и в сентябре;
- Алексей Гончарук – 14% в октябре против 9% в сентябре;
- Владимир Зеленский – 9% в октябре против 7% в сентябре;
- Дмитрий Разумков – 8% в октябре против 7% в сентябре.
В этом исследовании есть сразу несколько интересных аспектов:
- Владимир Зеленский со своим хоть и минимальным, но все же антирейтингом обошел Дмитрия Разумкова. Теперь у последнего он самый низкий.
- Почти половина украинцев отметили, что не знают Премьер-министра Украины Алексея Гончарука – 48%. Еще более трети никогда не слышали о председателе Верховной Рады Дмитрие Разумкове – 36%.
Как украинцы относятся к политикам: смотрите таблицу КМИС
До сих пор положительный баланс отношение остается только у Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова. Во всех остальных он отрицательный, только у Святослава Вакарчука и Алексея Гончарука близок к нулю.
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Баланс отношение украинцев к политикам: смотрите фото
Опрос проводился 9-11 октября путем телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения, а погрешность не превышает 3%.