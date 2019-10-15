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      Українці почали гірше ставитись до перших осіб держави: свіжа соціологія

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      Українці почали гірше ставитися до Зеленського, Разумкова і Гончарука
      Українці почали гірше ставитися до Зеленського, Разумкова і Гончарука / Офіс Президента

      Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження, за допомогою якого визначив, як українці ставляться до найпопулярніших політиків. Так, згідно зі свіжою соціологією, українці почали дещо гірше ставитись до перших осіб держави – Володимира Зеленського, Дмитра Разумкова та Олексія Гончарука.

      Разом з тим несуттєво зросла прихильність українців до деяких опозиційних політиків – Юрія Бойка та Юлії Тимошенко, повідомляє КМІС.

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      Загалом тенденція позитивного ставлення українців до політиків має такий вигляд:

      • 66% українців у жовтні позитивно оцінили діяльність Володимира Зеленського – у вересні було 73%;
      • 27% опитаних позитивно ставляться до Дмитра Разумкова – проти 33% у вересні;
      • Святослава Вакарчука позитивно сприймають 25% – стільки ж було і попереднього місяця;
      • 24% українців позитивно оцінили роботу Юрія Бойка – у вересні було 20%;
      • 23% опитаних позитивно ставляться до діяльності Юлії Тимошенко – попереднього місяця було 19%;
      • Петра Порошенка позитивно сприймають лише 11% опитаних – проти 10% у вересні;
      • позитивне ставлення до Олексія Гончарука висловили 10% українців – у вересні було 17%.

      Соціологія показує, що дві третини українців досі позитивно ставляться до діяльності Президента України Володимира Зеленського, хоча рейтинг прихильності гаранта та членів його команди у цьому місяці трішки опустився.

      Так само дещо змінилися показники негативного ставлення до українських політиків:

      • Петро Порошенко – 65% у жовтні проти 64% у вересні;
      • Юлія Тимошенко – 36% у жовтні проти 42% у вересні;
      • Юрій Бойко – 33% у жовтні проти 34% у вересні;
      • Святослав Вакарчук – 26% у жовтні, як і у вересні;
      • Олексій Гончарук – 14% у жовтні проти 9% у вересні;
      • Володимир Зеленський – 9% у жовтні проти 7% у вересні;
      • Дмитро Разумков – 8% у жовтні проти 7% у вересні.

      У цьому дослідженні є одразу декілька цікавих аспектів:

      1. Володимир Зеленський зі своїм хоч і мінімальним, але все ж антирейтингом обійшов Дмитра Разумкова. Тепер в останнього він найнижчий.
      2. Майже половина українців зазначили, що не знають Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука – 48%. Ще понад третина ніколи не чули про голову Верховної Ради Дмитра Разумкова – 36%.

      Як українці ставляться до політиків: дивіться таблицю КМІС

      як українці ставляться до політиків

      Досі позитивний баланс ставлення залишається лише у Володимира Зеленського та Дмитра Разумкова. У всіх решти він негативний, лише у Святослава Вакарчука та Олексія Гончарука близький до нуля.

      До слова: Збройним силам українці довіряють більше, ніж президентові

      Баланс ставлення українців до політиків: дивіться фото

      баланс ставлення українців до політиків

      Опитування проводилося протягом 9-11 жовтня шляхом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення, а похибка не перевищує 3%.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Соціологічне дослідження Олексій Гончарук Володимир Зеленський Дмитро Разумков Святослав Вакарчук - новини Юрій Бойко Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко
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