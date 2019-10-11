17:42
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Скільки українців вважають, що на Донбасі воюють Росія і США

      188 Читать новость на русском
      Серед українців є ті, хто вважають конфлікт на Донбасі війною між Росією та США
      Серед українців є ті, хто вважають конфлікт на Донбасі війною між Росією та США / Getty Images

      Війною між Росією і США збройний конфлікт на Донбасі вважають 7%. Ще стільки ж гадають, що на сході України відбувається боротьба за незалежність "Донецької та Луганської народних республік".

      Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.

      Читайте також: Збройним силам українці довіряють більше, ніж президентові

      Як українці оцінюють російську агресію на Донбасі?

      • 40% українців вважають, що на Донбасі відбувається війна між Україною і Росією,
      • 20% – що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією,
      • 15% – на сході України відбувається громадянська війна, тобто конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України,
      • 7% – війна між Росією і США,
      • 7% – боротьба за незалежність "Донецької та Луганської народних республік".

      У межах соціологічного дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

      blog_ava
      14 жовтня – вихідний: що потрібно знати про День захисника України
      сьогодні
      31466
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини США Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Окуповані території Операція Об'єднаних сил Статистика Соціологічне дослідження
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сьогодні , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 70
      Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами
      сьогодні , 17:01 Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами
      Світлана Попова 624
      Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      сьогодні , 17:00 Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      Юрій Бутусов 198
      Помер Олексій Леонов: біографія першого космонавта, що вийшов у відкритий космос
      сьогодні , 16:32 Помер Олексій Леонов: біографія першого космонавта, що вийшов у відкритий космос
      Ірина Полицька 867
      Рекордсмени пресконференцій: хто з президентів найдовше розмовляв із журналістами
      сьогодні , 16:02 Рекордсмени пресконференцій: хто з президентів найдовше розмовляв із журналістами
      Інна Жолобович 767
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук