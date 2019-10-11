Скільки українців вважають, що на Донбасі воюють Росія і США

Війною між Росією і США збройний конфлікт на Донбасі вважають 7%. Ще стільки ж гадають, що на сході України відбувається боротьба за незалежність "Донецької та Луганської народних республік".

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.

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Як українці оцінюють російську агресію на Донбасі?

40% українців вважають, що на Донбасі відбувається війна між Україною і Росією,

20% – що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією,

15% – на сході України відбувається громадянська війна, тобто конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України,

7% – війна між Росією і США,

7% – боротьба за незалежність "Донецької та Луганської народних республік".

У межах соціологічного дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.