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      Сколько украинцев считают, что на Донбассе воюют Россия и США

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      Среди украинцев есть те, кто считают конфликт на Донбассе войной между Россией и США
      Среди украинцев есть те, кто считают конфликт на Донбассе войной между Россией и США / Getty Images

      Войной между Россией и США вооруженный конфликт на Донбассе считают 7%. Еще столько же думают, что на востоке Украины идет борьба за независимость "Донецкой и Луганской народных республик".

      Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой "Центра Разумкова" с 4 по 9 октября.

      Читайте также: Вооруженным силам украинцы доверяют больше, чем президенту

      Как украинцы оценивают российскую агрессию на Донбассе?

      • 40% украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией,
      • 20% – что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией,
      • 15% – на востоке Украины происходит гражданская война, то есть конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины,
      • 7% – война между Россией и США,
      • 7% – борьба за независимость "Донецкой и Луганской народных республик".

      В рамках социологического исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Новости США Оккупированные территории Социологическое исследование Статистика Операция Объединенных сил
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