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      Президент Зеленский или партия "Слуга народа": кто больше пострадает от скандалов

      134 Читати новину українською
      Рейтинги президента пошли вниз
      Рейтинги президента пошли вниз / Коллаж 24 канала

      66% украинцев доверяют президенту Украины, 44% – Верховной Раде. Такие цифры показал опрос, проведенный в конце октября. А еще в сентябре 71% украинцев удовлетворяла работа Владимира Зеленского, а 39% положительно оценивали деятельность парламента.

      Как последние скандалы повлияют на рейтинг партии "Слуги народа" и лично Владимира Зеленского – в материале 24 канала.

      Первые жертвы рейтингов

      Последние месяцы уровень популярности Президента Украины понемногу снижается. Оценивая цифры, приведенные в опросе от Социологической группы "Рейтинг", видим – в течение последнего месяца уровень поддержки Зеленского уменьшился на 5%.

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      Одни политологи уверены – уменьшением рейтинга президент обязан своей фракции в парламенте, которая буквально погрязла в скандалах. Речь идет о возможном подкупе нардепов в финансовом комитете ВР, переписке депутата Вячеслава Медяника и выступлении нардепа Евгения Шевченко на российском телевидении. Другие эксперты уменьшение доверия к власти связывают с возможной имплементации формулы Штайнмайера, которая не воспринимается частью украинцев.

      Почему рейтинги Зленского снижаются, смотрите здесь:

      По мнению директора Школы ответственной политики Андрея Юсова, быстрых последствий для Владимира Зеленского скандалы, связанные с его партией, не будут иметь.

      Сейчас работает эффект накопления. Партия власти в силу ряда причин (некомпетентность, умысел членов команды, стечение обстоятельств) буквально ежедневно продуцирует негативные информповоды. Это уже большой снежный шар, который все увеличивается,
      – убеждает Андрей Юсов.

      Последний опрос демонстрирует снижение доверия к президенту и, вероятнее всего, эта тенденция будет сохраняться. Протестные настроения могут только разворачиваться. И уже на 21 ноября запланировано вече в Киеве и других городах.

      Аналитика: Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела

      Вопрос имплементации формулы Штайнмайера и тема рынка земли в дальнейшем будут оставаться актуальными. Все больше вопросов вызывает кадровая политика. Чего только стоит назначение шоумена Сергея Сивохо советником секретаря СНБО.

      Случайные люди

      Политолог Олег Постернак, оценивая рейтинги власти предполагает, что можно вычислить интересную гипотезу. По его убеждению, более негативно скандалы повлияют на рейтинг партии "Слуга народа" и вообще депутатского корпуса ВРУ, чем на уровень доверия к Зеленскому. Ведь офис президента достаточно грамотно реализует стратегию, которая не допустила бы влияние информационного шума, в которых участвует фракция "Слуга народа", на рейтинг главы государства.

      У президента не будет серьезных колебаний рейтинга. Однако у "Слуги народа" возможно существенное снижение уровня поддержки,
      – прогнозирует Олег Постернак.

      Соглашается с коллегой по уменьшению рейтинга "Слуги народа" Андрей Юсов. По его мнению, вероятнее всего, это только начало. Ведь в парламенте огромное количество "слуг" – 254. Часто даже в пропрезидентькій фракции признают – у них есть много случайных людей, которые будут давать разные поводы. Речь идет не только о эпизоды, связанные с некомпетентностью, – больше подозрений в коррупции со стороны общества, общественных активистов, возможно, даже антикоррупционных органов.

      Володимир Зеленський, Ангела Меркель
      Запад внимательно следит за событиями в Украине / Фото GettyImages

      Конспирологическая теория заговора

      Отреагировал на скандалы, которые обострились в "Слуге народа", и Владимир Зеленский, который в это время находился с официальным визитом в Японии. Президент призвал коллег "не раскачивать фракцию" и провериться на полиграфе. И если этой проверкой будет обнаружена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, ими должны заняться антикоррупционные органы.

      Вмешательство Зеленского в ситуацию и его заявления, продемонстрировали следующее: он как модератор находится над схваткой, показывая, что провластная партия и президент – разные вещи. Такую тактику в свое время активно использовал Леонид Кучма,
      – рассказывает Олег Постернак.

      Мы должны понимать – "Слуга народа" рекрутировалась как фракция и как партия очень быстро. Конечно, в ее состав вошли случайные люди. В частности, и через интернет-набор. Попали в ее состав, в том числе и выдвиженцы от финансово-промышленных групп. Президент не может отвечать за действия всех 254 депутатов. Большинство украинцев это понимают. Таким образом, претензии будут выдвигать к депутатам, которые погрязли в этом коррупционном деле.

      Кстати: Вооруженным силам украинцы доверяют больше, чем президенту

      Относительно президента, то его активные действия, направленные на наказание части депутатов, большинством будут положительно оценены.

      По информации из собственных источников Олега Постернака, этот скандал возможно даже умышленно был инспирирован офисом президента. Вроде бы, это делалось для того, чтобы заставить депутатов фракции "Слуга народа" поддержать императивный мандат и сделать их более послушными в будущем.

      Во фракции "Слуга народа" есть люди, которые намеренно вредят рейтингам / Фото 24 канала

      В понедельник, 28 октября, назначено заседание фракции "Слуги народа", где будут рассматривать три наиболее важных вопроса – относительно коррупционного скандала в финансовом комитете, вопрос по депутату Шевченко, который выступал на российском телеканале, и вопрос по Медянику, переписка которого попала в фотообъектив журналиста.

       Между тем: Как украинцы относятся к законопроектам Зеленского

      Андрей Юсов предполагает, что реальное снижение рейтинга произойдет где-то после того, как пройдет год пребывания Владимира Зеленского на посту. Соответственно, количество розовых очков у украинцев уменьшится в сравнение с началом правления.

      То, что прощали президенту в начале каденции и даже сейчас, не будут прощать, после того как пройдет год пребывания на посту. Тогда будет звучать все больше критических настроений и оценок,
      – резюмирует Юсов.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский Публикации рейтинги Статистика Социологическое исследование Статьи Офіс Президента Верховная Рада
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