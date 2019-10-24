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      Перевірка на поліграфі: Арахамія сказав, що "слуги народу" брали гроші за голосування

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      Давид Арахамія пройшов перевірку на поліграфі
      Давид Арахамія пройшов перевірку на поліграфі / Кадр з відео

      Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час перевірки на детекторі брехні заявив, що підозрює деяких членів своєї фракції у тому, що вони могли брати хабарі за рішення на користь деяких олігархів і чиновників.

      Поліграфолог запитав в Арахамії: "Чи обґрунтовано Ви підозрюєте когось із своєї фракції в отримані грошей за голосування на користь зацікавлених осіб, олігархів, силовиків чи чиновників Кабміну?"

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      Так. Більше того, я сьогодні був разом із людиною, одним зі свідків, у правоохоронних органах. Будемо розслідувати,
      – відповів голова фракції "Слуг народу".

      Він додав, що його думка базується на показах нардепа, який був свідком пропозиції хабара у парламенті.

      Зауважимо, що 24 жовтня Арахамія мав привести свідка пропозиції хабара в ефір програми "Право на владу" на телеканалі "1+1". Проте через добу після цієї заяви нардеп повідомив, що правоохоронці заборонили йому це робити.

      Що відомо про ймовірну корупцію серед "слуг народу"?

      САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради. Ці хабарі нардепи могли брати за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (що діє в інтересах нардепа Антона Яценка).

      11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

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      Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб усі члени фінансового комітету Ради пройшли тест на поліграфі. Поки що перевірку на детекторі брехні пройшли 4 з 11-ти "слуг народу"-членів фінансового комітету: Дубінський, Марусяк, Василевська-Смаглюк та Качура. Тест також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

      blog_ava
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Давид Арахамія "Слуг народу" перевірять на поліграфі Слуга народу Верховна Рада Корупція Хабар
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