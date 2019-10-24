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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Проверка на полиграфе: Арахамия сказал, что "слуги народа" брали деньги за голосование

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      Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе
      Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе / Кадр с видео

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время проверки на детекторе лжи заявил, что подозревает некоторых членов своей фракции в том, что они могли брать взятки за решение в пользу некоторых олигархов и чиновников.

      Полиграфолог спросил у Арахамии: "обоснованно ли Вы подозреваете кого-то из своей фракции в получении денег за голосование в пользу заинтересованных лиц, олигархов, силовиков или чиновников Кабмина?"

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      Да. Более того, я сегодня был вместе с человеком, одним из свидетелей, в правоохранительных органах. Будем расследовать,
      – ответил председатель фракции "Слуг народа".

      Он добавил, что его мнение базируется на показаниях нардепа, который был свидетелем предложения взятки в парламенте.

      Заметим, что 24 октября Арахамия должен был привести свидетеля предложения взятки в эфир программы "Право на власть" на телеканале "1+1". Однако через сутки после этого заявления нардеп сообщил, что правоохранители запретили ему это делать.

      Что известно о вероятной коррупции среди "слуг народа"?

      САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады. Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (что действует в интересах нардепа Антона Яценко).

      11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

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      Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы все члены финансового комитета Совета прошли тест на полиграфе. Пока что проверку на детекторе лжи прошли 4 из 11-ти "слуг народа"-членов финансового комитета: Дубинский, Марусяк, Василевская-Смаглюк и Качура. Тест также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Взятка Слуга народа Новости Украины Новости политики Верховная Рада "Слуг народа" проверят на полиграфе Давид Арахамия Коррупция
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