Арахамия не покажет свидетеля того, что "слугам народа" предлагали взятку

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не покажет в телеэфире свидетеля, который владеет информацией о возможном подкупе членов финансового комитета парламента. Все из-за запрета от правоохранителей.

Арахамия 23 октября заявил, что 24 октября покажет в программе "Право на власть" на телеканале "1+1" свидетеля того, как его однопартийцам предлагали взятки по 30 тысяч долларов за голосование.

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"Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первая – утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а вторая – количества денег в этой схеме очень много – где-то 20 миллионов долларов в год. В течение, кажется, пяти лет кто-то заработал 100 миллионов долларов", – сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе 24 октября.

Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи,

– добавил глава фракции "Слуга народа".

Он также сказал, что к депутату "подошли и просто дали в руки законопроект и сказали: "Надо зарегистрировать".

Что известно о возможной коррупции среди «слуг народа»?

САП открыла уголовное дело по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждым из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады. Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости.

11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурска, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Что известно о тестах «слуг народа» на детекторе лжи?

После того, как разгорелся скандал вокруг возможной коррупции в "Слуге народа", Дубинский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы доказать, что он не получал деньги за голосование. Относительно Арахамии, то он заявил, что владеет косвенными фактами подкупа отдельных членов комитета и тоже готов пройти тест на полиграфе.

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Дубинский уже прошел тест на полиграфе 23 октября, однако результаты станут известны 28 октября. Адвокат Дубинского заявила, что результаты тестов его и Арахамии на полиграфе могут приложить к делу САП о взяточничестве.