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      Арахамія не покаже свідка того, що "слугам народу" пропонували хабар

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      Давид Арахамія не покаже свідка того, що "слугам народу" пропонували хабар
      Давид Арахамія не покаже свідка того, що "слугам народу" пропонували хабар / pravdainform.com.ua

      Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не покаже у телеефірі свідка, який володіє інформацією про ймовірний підкуп членів фінансового комітету парламенту. Усе через заборону від правоохоронців.

      Арахамія 23 жовтня заявив, що 24 жовтня покаже у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" свідка того, як його однопартійцям пропонували хабарі по 30 тисяч доларів за голосування.

      Читайте також: Давид Арахамія проходить перевірку на поліграфі: онлайн-трансляція

      "Свідка не буде, тому що йому заборонили правоохоронні органи, оскільки є дві загрози. Перша – витік даних, які можуть порушити слідчий процес, а друга – кількості грошей у цій схемі дуже багато – десь 20 мільйонів доларів на рік. Протягом, здається, п'яти років хтось заробив 100 мільйонів доларів", – сказав Арахамія журналістам перед проходженням тесту на поліграфі 24 жовтня.

      Є потенційні загрози самому депутату та членам його сім'ї,
      – додав голова фракції "Слуга народу".

      Він також сказав, що до депутата "підійшли і просто дали в руки законопроєкт і сказали: "Треба зареєструвати".

      Що відомо про ймовірну корупцію серед "слуг народу"?

      САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради. Ці хабарі нардепи могли брати за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості.

      11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

      Що відомо про тести "слуг народу" на детекторі брехні?

      Після того, як спалахнув скандал довкола ймовірної корупції у "Слузі народу", Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб довести, що він не отримував гроші за голосування. Щодо Арахамії, то він заявив, що володіє непрямими фактами підкупу окремих членів комітету і теж готовий пройти тест на поліграфі.

      Читайте також: Арахамія проходить перевірку на детекторі брехні: головні тези

      Дубінський вже пройшов тест на поліграфі 23 жовтня, проте результати стануть відомі 28 жовтня. Адвокатка Дубінського заявила, що результати його та Арахамії тестів на поліграфі можуть залучити до справи САП про хабарництво.

      хто зі "слуг народу" вже пройшов перевірку на поліграфі:
      blog_ava
      Давид Арахамія проходить перевірку на поліграфі: онлайн-трансляція
      сьогодні
      3439
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Корупція Розслідування Давид Арахамія Хабар
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