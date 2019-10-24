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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Якби Янукович проходив поліграф, прилади показали б людину з чистою совістю, – Найєм

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      Мустафа Найєм назвав поліграф недостатнім інструментом виявлення брехні
      Мустафа Найєм назвав поліграф недостатнім інструментом виявлення брехні / 24 канал

      Перевірка на детекторі брехні (поліграфі) – допоміжний, але не достатній і точно не головний інструмент виявлення брехні. Тож екснардеп Мустафа Найєм закликав: "Не ведіться особливо на поліграф".

      "Якби Віктор Янукович проходив поліграф щодо причетності до розстрілів на Майдані або крадіжки Межигір'я, прилади б показали нам людину з бездоганною репутацією і чистою совістю. Просто тому, що він сам не вважає себе ні причетним до крадіжок, ні винним у вбивствах", – написав Найєм у своєму телеграм-каналі.

      Читайте також: Чи підтримують українці перевірку політиків на детекторі брехні: опитування

      І можна хоч цілодобово опитувати Януковича, проте його реакції на ці питання будуть у межах норми, переконаний екснардеп.

      Він також пояснив, чому поліграф – не достатній інструмент виявлення брехні.

      Якби одного поліграфа було досить для визначення винуватості/невинуватості, у світі б уже позбулися необхідності утримувати наглядові, слідчі і судові органи,
      – наголосив Найєм.

      Він додав, що цих грошей вистачило б на покупку поліграфів по одному на кожного підозрюваного. І саме тому в багатьох країнах результати поліграфа не є достатніми доказами в суді.

      Чому перевірку на поліграфі проходять "слуги народу"?

      Усе тому, що спалахнув скандал довкола ймовірної корупції у "Слузі народу". Так, 11 нардепів-членів партії та фінансового могли взяти хабарі по 30 тисяч доларів кожен за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (схема, що діє в інтересах нардепа Антона Яценка). За фактом можливої корупції САП відкрила справу і проводить розслідування. 

      Перевірку на детекторі брехні вже пройшли 4 з 11-ти "слуг народу"-членів фінансового комітету: Олександр Дубінський, Олег Марусяк, Ольга Василевська-Смаглюк та Олександр Качура. 24 жовтня тест проходить також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Тим часом Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб тест на поліграфі пройшли всі члени фінансового комітету.

      blog_ava
      Нардепка "Слуги народу" Василевська-Смаглюк пройшла поліграф: результат
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      Теги: Новини України Новини політики Мустафа Найєм Розслідування "Слуг народу" перевірять на поліграфі Віктор Янукович Корупція Слуга народу
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