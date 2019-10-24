Чи підтримують українці перевірку політиків на детекторі брехні: опитування

Народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія та Олександр Дубінський обмінялися взаємними звинуваченнями у брехні про підкуп однопартійців. У результаті вони обоє погодилися пройти перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі.

Чому депутати проходять детектор брехні?

Все через корупційний скандал у фінансовому комітеті. Депутати провалили голосування за скасування процедури оцінки вартості житла. Нардепи отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту, стверджує Давид Арахамія.

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Тож Офіс Президента вимагає, щоб всі депутати пройшли перевірку на поліграфі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура уже відкрила кримінальне провадження через можливу корупцію депутатів.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

Елла Рєпіна – не була на засіданні;

Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

Опитування:

Як ставитеся до перевірки політиків на детекторі брехні?

В’ячеслав, 72 роки: "Позитивно".

Владислав, 22 роки: "Дуже позитивно".

Поліна, 20 років: "Чому б і ні?".

Станіслав, 26 років: "Абсолютно негативно. Як доведено вченими з Місетонського університету, поліграф не працює. Може просто фактор хвилювання працювати".

Олег, 24 роки: "Це не працює, адже детектор можна обманути".

Юрій, 56 років: "Треба перевіряти".

В’ячеслав, 72 роки: "Я вважаю, хоча політики і нові, але людські вади в них залишились. Кожен хоче розбагатіти, але яким шляхом? Там, де легше, вони багатіють значно краще".

Кріс, 22 роки: "Якщо немає чого приховувати — то нема чого й боятися".

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Чи довіряєте результатам детектора брехні?

Владислав, 22 роки: "Більш-менш. На сьогодні вчені ще не придумали щось більш правдиве, ніж детектор брехні. Хоча в судовій практиці детектору не можна довіряти на 100%. Втім, зараз це найкращий спосіб".

В’ячеслав, 72 роки: "Не зовсім. Це недосконала машина. Тільки совість людська може відповісти на це питання".

Поліна, 20 років: "Суб’єктивне ставлення до поліграфів. Точно не об’єктивне".

Сергій, 42 роки: "Наскільки мені відомо, результати правдиві на 90-95%. Є і випадки, коли можна його обхитрити".

Кріс, 22 роки: "Дивлячись, в чиїх він руках".

Марина, 30 років: "У всіх шпигунських фільмах вміють обманювати детектори брехні".

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Коли потрібно перевіряти політиків на детекторів брехні?

Андрій, 37 років: "Щойно проголосували за якийсь закон — одразу потрібно перевіряти".

Владислав, 22 роки: "Якомога частіше. Особливо те, що стосується бюджету і антикорупційних законів".

В’ячеслав, 72 роки: "Мінімум раз на півроку".

Поліна, 20 років: "На тему корупції".

Микола, 39 років: "Тільки за їх діями та наслідками їх дій. Перевіряти кожне їх слово не має змісту".

Сергій, 42 роки: "В західних країнах, якщо є хоча б натяк, що ти задіяний в корупційній діяльності, ти маєш сам піти у відставку. В нашому випадку – це хоча б погодитись на детектор брехні або піти у відставку".

Юрій, 56 років: "На те вони і політики. Якщо вони хочуть бути публічними, то вони повинні бути публічними. І відповідати за свої дії, наміри і їх наслідки".

Сергій, 42 роки: "Якщо ми торкаємось ситуації із "слугами народу", то керівництво має зробити висновки і змінити депутатів, якщо ми справді хочемо перезагрузити систему".

Микола, 39 років: "Це дуже неприємний і постидливий етап в історії нашої країни з цим шоу".

Станіслав, 26 років: "Політиків треба перевіряти на клятві на Біблії. Якщо вони її порушують — накладати на них церковну анафему. Це найправильніше рішення".

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