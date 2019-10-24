Поддерживают ли украинцы проверку политиков на детекторе лжи: опрос

Народные депутаты от "Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Дубинский обменялись взаимными обвинениями во лжи о подкупе однопартийцев. В результате они оба согласились пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире.

Почему депутаты проходят детектор лжи?

Все из-за коррупционного скандала в комитете. Депутаты провалили голосование за отмену процедуры оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта, утверждает Давид Арахамия.

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Поэтому Офис Президента требует, чтобы все депутаты прошли проверку на полиграфе. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла уголовное производство из-за возможной коррупции депутатов.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

Элла Репина – не была на заседании;

Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

Опрос:

Как относитесь к проверке политиков на детекторе лжи?

Вячеслав, 72 года: "Положительно".

Владислав, 22 года: "Очень позитивно".

Полина, 20 лет: "Почему бы и нет?".

Станислав, 26 лет: "Абсолютно отрицательно. Как доказано учеными из Мисетонського университета, полиграф не работает. Может просто фактор волнения работать".

Олег, 24 года: "Это не работает, ведь детектор можно обмануть".

Юрий, 56 лет: "Надо проверять".

Вячеслав, 72 года: "Я считаю, хотя политики и новые, но человеческие пороки в них остались. Каждый хочет разбогатеть, но каким путем? Там, где легче, они богатеют значительно лучше".

Крис, 22 года: "Если нечего скрывать – то нечего и бояться".

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Доверяете ли результатам детектора лжи?

Владислав, 22 года: "Более или менее. На сегодня ученые еще не придумали что-то более правдивое, чем детектор лжи. Хотя в судебной практике детектору нельзя доверять на 100%. Впрочем, сейчас это лучший способ".

Вячеслав, 72 года: "Не совсем. Это несовершенная машина. Только совесть человеческая может ответить на этот вопрос".

Полина, 20 лет: "Субъективное отношение к полиграфам. Точно не объективное".

Сергей, 42 года: "Насколько мне известно, результаты правдивы на 90-95%. Есть и случаи, когда можно его обхитрить".

Крис, 22 года: "Глядя, в чьих он руках".

Марина, 30 лет: "У всех шпионских фильмах умеют обманывать детекторы лжи".

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Когда нужно проверять политиков на детекторе лжи?

Андрей, 37 лет: "Только проголосовали за какой-то закон – сразу нужно проверять".

Владислав, 22 года: "Как можно чаще. Особенно то, что касается бюджета и антикоррупционных законов".

Вячеслав, 72 года: "Минимум раз в полгода".

Полина, 20 лет: "На тему коррупции".

Николай, 39 лет: "Только за их действиями и последствиями их действий. Проверять каждое их слово не имеет смысла".

Сергей, 42 года: "В западных странах, если есть хотя бы намек, что ты задействован в коррупционной деятельности, ты сам уйти в отставку. В нашем случае – это хотя бы согласиться на детектор лжи или уйти в отставку".

Юрий, 56 лет: "На то они и политики. Если они хотят быть публичными, то они должны быть публичными. И отвечать за свои действия, намерения и их последствия".

Сергей, 42 года: "Если мы касаемся ситуации со "слугами народа", то руководство должно сделать выводы и изменить депутатов, если мы действительно хотим перезагрузить систему".

Николай, 39 лет: "Это очень неприятный и постыдный этап в истории нашей страны с этим шоу".

Станислав, 26 лет: "Политиков надо проверять на клятве на Библии. Если они ее нарушают – накладывать на них церковную анафему. Это самое правильное решение".

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