Самые громкие скандалы украинской политики в 2019 году

Уходящий год "подарил" нам ряд политических скандалов. Вспомним самые красочные из них. Речь пойдет скорее о персонах, ярких и не очень, ведь причиной любого скандала является конкретный человек.

Начинаем мы обзор с телефонного разговора двух президентов – Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который стал скандальным после его обнародования.

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Почему этот разговор стал скандальным?

В июле Трамп попросил Зеленского продолжить расследование дела против руководства украинской компании Burisma. В деле фигурирует Хантер Байден, сын Джо Байдена, демократа и главного соперника Трампа на предстоящих выборах. Хантер был членом совета директоров этой компании. Демократы услышали в словах Трампа намеки на превышение своих полномочий и запустили процедуру импичмента. Эксперты отмечают, что дело используют в политической борьбе накануне выборов в США.

Хотя украинский президент заявил, что никакого давления со стороны коллеги из Белого дома он не чувствовал, оппоненты Трампа настойчиво верят в обратное. Процедура импичмента продолжается. Из-за расследования со своих должностей в американском правительстве уже ушли министр энергетики Рик Перри, который неофициально был советником украинского правительства, а также специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.



Телефонный разговор Трампа и Зеленского / коллаж 24 канала

Украина же из-за этой истории понесла дипломатическое поражение. Владимир Зеленский оказался между двух огней в борьбе за власть республиканцев и демократов. Кроме того, украинский президент неосторожно подтвердил слова Трампа о том, что Франция и Германия мало помогают Украине в борьбе против России. Это оскорбило наших западных партнеров, которые сегодня, между прочим, являются посредниками между Зеленским и Путиным на переговорах в нормандском формате.

Дело Свинарчуков

Вспомним и пятого президента Украины Петра Порошенко, который "не заметил" в своем лагере коррупционеров – отца и сына Гладковских, которые ранее имели другую, более подходящую, фамилию – Свинарчук.

По данным расследования журналистов Bihus.Info, которые были обнародованы в феврале, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2 – 4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.



Петр Порошенко и Олег Гладковский / коллаж 24 канала

Бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский лично как минимум один раз получал "откат" с хищения в оборонном комплексе. По данным журналистов, в конце 2016 – начале 2017 годов "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.

При этом 80% аванса разделили между собой вероятные участники схемы. Как свидетельствует их переписка, 30 тысяч долларов получил Олег Гладковский, 10 тысяч – тогдашний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

В материалах журналистов также указано, что операции организовывали через три основные фирмы-прокладки, одной из которых якобы был завод "Кузница на Рыбальском", принадлежавший на тот момент Петру Порошенко.

Гладковского-старшего уволили. Сейчас идет расследование и в октябре президент Зеленский пообещал, что скоро будут первые результаты по "делу Свинарчуков".

Секс Яременко

И снова о дипломатии. Богдан Яременко, которого в свое время Виктор Янукович посылал работать консулом в Стамбул, стал народным депутатом от "Слуги народа" и не успел толком поработать, как "вляпался" в громкий скандал – во время заседания Рады он заказывал проститутку.

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Сам депутат заявил, что специально сфабриковал чат-переписку относительно интим-услуг, чтобы проучить фотографов, которые подглядывают в телефоны депутатов. Однако затем удалил свой пост в Facebook и извинился перед своей женой, фракцией и президентом.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что к удалению поста и извинениям его принудил пранкер Джокер, который переписывался с Яременко якобы как генеральный прокурор Рябошапка.

На следующий день, во время объяснения своего поступка с трибуны Верховной Рады, Яременко обвинил журналистов во вмешательстве в личную жизнь и распространении частной информации, за что предусмотрена уголовная ответственность.



Богдан Яременко / коллаж 24 канала

Однако с заявлением в полицию обратился депутат от "Оппоплатформы – за жизнь" Илья Кива, обвинив Яременко в заказе секс-услуг, что является уголовным преступлением также.

Впоследствии журналисты опубликовали очередную часть интимной переписки Яременко, такие переписки фиксировались еще с сентября.

Нардепа наказали слишком мягко – он не оставил ряды народных избранников, а только был вынужден написать заявление о сложении полномочий председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики. Однако парламент не нашел голосов чтобы удовлетворить его просьбу. Яременко продолжает председательствовать в Комитете.

Пранкер Джокер

Если мы уже упомянули о Джокере, то перейдем к следующему пункту нашего обзора, который посвящен именно этому персонажу.

Кто такой пранкер Джокер?

Под этим псевдонимом скрывается неизвестный, который с ноября "терроризирует" народных депутатов, чиновников и представителей местного самоуправления, обнародовав скандальные факты. Пранкер вступает в переписку с "жертвой" от имени другого, авторитетного человека и заставляет собеседника слить подковерные нюансы украинской политики, а иногда Джокер принуждает своих "жертв" к каким-то действиям.

В лапы Джокера попали уже многие политики, это и уже упомянутый Богдан Яременко, и нардепы Михаил Радуцкий, Николай Тищенко, Владимир Вятрович и другие. Больше всего пострадали от выходок хакера представители провластной фракции "Слуга народа".

Кроме секс-скандала с Яременко, Джокер, общаясь с Радуцким и Тищенко, обсудил с ними выплаты зарплат в конвертах для народных избранников, что вызвало новую волну возмущения в обществе.

Пятый эпизод, где фигурировал Джокер, связан с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной. Кем представился Джокер своей визави на этот раз, он не уточнил. Но кем-то достаточно влиятельным – настолько, чтобы обещать чиновнице, что заступится за нее перед "Вовой".

Переписке с Клитиной предшествовала другая порция компромата – издание "Страна" опубликовало запись разговоров "слуг народа" в Кривом Роге, где упоминалось, что одна из заместителей министра получила свою должность "через постель". Впоследствии в Телеграмм каналах заявили, что речь идет именно о Клитиной.



Джокер / коллаж 24 канала

Джокер посоветовал "пострадавшей" не сидеть, сложа руки, а немедленно опубликовать на Facebook счастливое семейное фото и опровержение грязных слухов. Что она и сделала.

Позже Клитина рассказала пранкеру о якобы коррупционных действиях ее патрона – министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Интересно, что опыт Радуцкого, Тищенко и Яременко ничему не научил доверчивую девушку. В какой-то момент Клитина, правда, усомнилась, действительно ли ее собеседник тот, за кого себя выдает. Но как и предыдущие "жертвы" Джокера, она, наконец, поверила ему на слово. В результате, Клитина вынуждена была уйти в отставку.

К слову, пранкер Джокер появился одновременно с выходом не экраны одноименного американского фильма. Кто скрывается за маской известного киношного злодея неизвестно.

Многогранный Кива

А возможно пранкер Джокер это Илья Кива? По крайней мере нардеп появился в Верховной Раде в маске киногероя. Вообще о Киве можно и книгу уже написать. Он был милиционером и осужденным, возглавлял полтавское крыло Правого сектора и выводил людей из Дебальцево, а в парламент попал от пророссийской партии "Оппоплатфома – за жизнь". Еще он возглавлял Социалистическую партию и хотел быть президентом.



Илья Кива в маске Джокера / фото с его страницы в Facebook

К слову, Кива еще и актер, он сыграл роль отца Махно в фильме "Посттравматическая рапсодия".

В парламенте же "отец Махно", то есть Илья Кива, является постоянным источником скандалов. В октябре журналисты поймали народного депутата за тем, что он неоднократно трогал собственные гениталии. Делал он это сразу после звонка женщине, которая, как выяснилось, является одесской моделью. Видео с Кивой после этого скандала даже попало на Pornhub, самый популярный порносайт.

Но в своем поведении Кива не видит ничего постыдного, он даже выступил главным моралистом в Верховной Раде во время секс-скандала с Яременко, написав заявление о совершенном "слугой" преступлении.



Илья Кива / фото: Главком

А в ноябре Кива пригрозил "отрезать голову" мужчине, который спросил его о многочисленной охране. К слову, как отмечают на сайте Bihus.info, Кива имеет справку из психиатрической больницы, которая помогла ему смягчить наказание по делу с полученной им взяткой в ​​2013 году.

Трубу прорвало

Следующий наш герой – Роман Труба. Директор ГБР (Государственного бюро расследований). 20 ноября в сети обнародовали первые записи с якобы его разговорами в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом президента.

В этих разговорах Труба якобы обсуждал дела о вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко, подозрении бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, деле "Приватбанка" и других громких делах.



Роман Труба / фото: Liga.net

Сам Труба все эти записи назвал фейком и провокацией. В то же время Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что сначала нужно понять, насколько эти записи аутентичны.

Трубу "заменят", то есть уволят, но не из-за этого скандала. Согласно новому закону, который 3 декабря приняла Верховная Рада, вводится новая схема назначения руководства ГБР. Их теперь будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, три – от президента, два – от правительства.

Андрей Богдан

Но вернемся в май 2019 года. Сразу после инаугурации Владимир Зеленский сразу же нарушил свое обещание – никогда не переступать закон, и назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который подпадает под действие закона об очищении власти, то есть люстрации. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена Виктора Януковича. Он не может по закону занимать должность главы АП.



Андрей Богдан в Верховной Раде / фото: Getty Images

Кроме того, Богдана связывают с олигархом Игорем Коломойским, поскольку он был его адвокатом. Но это еще не все: Богдан причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, об этом рассказали журналисты Bihus.info.

Несмотря на все эти факты, Зеленский не только не уволил Богдана, но и изменил ради него название Администрации президента, теперь эту структуру называют Офисом. Соответственно, должность главы нового органа не подпадает под действие закона о люстрации, поскольку она не существовала в то время, когда принимали этот документ.

Детектор-шоу

В завершение хотим вспомнить о громком скандале в комитете Верховной Рады. Одиннадцать нардепов от "Слуги народа", которые входят в этот комитет, были заподозрены во взяточничестве. Якобы им предлагали 30 тысяч долларов за то, чтобы они "завалили" законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. В роли "прокурора" выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Он предложил пройти всем подозреваемым проверку на полиграфе, чтобы "избежать недоверия внутри фракции". Арахамия же и показал пример другим нардепам, пройдя процедуру лично. Проверка показала, что нардепы таки не брали денег.

В заключение хочется пожелать всем читателям нашего сайта счастливого Нового года и пусть любые политические скандалы, которые будут в 2020 году, вас не огорчают, ведь причиной таких скандалов чаще всего бывает раскрытие коррупционных схем, а это положительный фактор для построения украинского государства. Чем больше таких скандалов, тем лучше для Украины, поскольку преступники, в том числе коррупционеры, боятся только одного – чтобы их злодеяния стали известны общественности.

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