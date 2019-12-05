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      В "Слуге народа" объяснили провал голосования за увольнение Яременко

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      "Слуга народа" провалила увольнение Яременко / prm.ua

      В "Слуге народа" не имели никаких сомнений относительно увольнения Яременко с должности председателя комитета по иностранным делам. Однако среди нардепов возникла дискуссия о назначении на эту должность Елизаветы Ясько, поэтому они и провалили голосование.

      Член "Слуги народа" Данил Гетманцев в кулуарах парламента отметил, что нардепы устроили серьезную внутреннюю дискуссию в связи с избранием нового главы комитета, пишет Укринформ.

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      "Нас же обвиняют в том, что мы голосуем как солдаты, но видите, и дискуссия может быть. Против увольнения старого головы (Яременко – 24 канал) не было никакого сомнения, насколько мне известно. Вообще дискуссия главным образом касалась процедуры определения нового головы, то есть новой кандидатуры. По мнению некоторых наших коллег, процедура была немного запутанной, и поэтому, возможно, не соответствовала тем демократическим стандартам, которые они себе представляют", – пояснил Гетманцев.

      Нардеп убежден, что Рада должна рассматривать двумя отдельными вопросами увольнение Яременко и назначение на его место Ясько.

      "Это вопрос к Регламентному комитету, почему вопросы не были разделены. Я также считаю, что лучше было бы проголосовать отдельно за каждое решение, но что сделано, то сделано. Я убежден, что будут сделаны выводы – и мы обязательно вернемся к этому вопросу", – подытожил он.

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      Почему Яременко увольняют?

      Он попал в громкий секс-скандал. Журналисты зафиксировали, как нардеп прямо в сессионном зале переписывался с проститутками и спрашивал их о стоимости услуг. В ответ политик заявил, что это провокация. Правда, через несколько часов он убрал свое сообщение о провокации и написал там извинения. Позже оказалось, что его заставил извиниться пранкер-"Рябошапка", которого сегодня знают как Джокера.

      В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арархамия назвал три выхода из ситуации: снятие его с должности главы комитета, исключение из фракции, снятие с Яременко депутатского мандата.

      1 ноября Яременко сам заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике и написал соответствующее заявление. После этого председатель фракции Давид Арахамия заявлял о трех возможных кандидатах на пост главы комитета, однако их имен не назвал.

      После внутренних обсуждений в "Слуге народа" вместо Яременко председателем Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества выбрали Елизавету Ясько.

      5 декабря депутаты провалили в парламенте голосование за назначение Ясько. Таким образом, Богдан Яременко до сих пор остается главой органа.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Слуга народа Новости Украины Новости политики Богдан Яременко Верховная Рада Скандал Даниил Гетманцев Елизавета Ясько
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