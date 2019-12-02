Вместо Яременко: Ясько возглавила комитет Рады по вопросам внешней политики

Вместо Богдана Яременко председателем Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества стала Елизавета Ясько.

Об этом в своем фейсубке рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, в отношении должности главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в "Слуге народа" провели внутренние праймериз.

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"Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов. Каждый, кто подал свою программу, достоен руководить комитетом, но выбрать нужно кого-то одного. Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько", - заявила она.

В то же время Кравчук подчеркнула, что руководить таким комитетом – это не бонус и не награда, а серьезная ответственность.