22:45
2 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:23, сьогодні
      Вєсті.UA
      19:27, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Замість Яременка: Ясько очолила комітет Ради з питань зовнішньої політики

      131 Читать новость на русском
      Єлизавета Ясько / Фейсбук Єлизавети Ясько

      Замість Богдана Яременка головою Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва стала Єлизавета Ясько.

      Про це у своєму фейсубці розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, щодо посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва у "Слузі народу" провели внутрішні праймеріз.

      Зверніть увагу! Не лише Яременко: "Слуга народу" покарає недобросовісних нардепів в комітетах

      Нам пощастило з великою кількістю сильних кандидатів. Кожен, хто подав свою програму, є гідним керувати комітетом, але вибрати потрібно когось одного. Консолідованим рішенням усієї нашої команди новим головою обрано Лізу Ясько,
      – заявила вона.  

      Водночас Кравчук підкреслила що керувати таким комітетом – це не бонус і не нагорода, а серйозна відповідальність. І вже від завтра новообрана очільниця буде виконувати поставлені завдання.

      Раніше нардепі від "Слуги народу" Олександр Качура зазначав, що окрім Ясько, у політсилі найбільшу підтримку також отримала Галина Михайлюк. І обирали саме з цих двох кандидатур, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Додамо, що Галина Михайлюк – чинна заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Вона також входить до складу делегації Ради у Парламентській асамблеї НАТО.

      До теми! Скандал з Україною в ПАРЄ: на сесію поїде "слуга народу" Ясько – для чого

      У Києві знову сталася стрілянина: є поранені – з'явилися нові подробиці, фото та відео
      сьогодні
      49496
      Теги: Богдан Яременко Новини України Єлизавета Ясько Верховна Рада Слуга народу Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:15 Головні новини 2 грудня: нові деталі вбивства сина депутата Соболєва, в Україні засніжило
      Ірина Вихрущ 531
      сьогодні , 22:00 Володін не сказав щось нове. Росіяни й далі будуть дестабілізувати ситуацію в Україні, – Тука
      Блог Соцмережі 114
      сьогодні , 19:15 Замах на депутата Соболєва: чому випадки замовних вбивств частішають
      Інна Жолобович 971
      сьогодні , 19:00 Как и минские договоренности: почему нормандский формат может навредить Украине?
      Юрій Шуліпа 854
      сьогодні , 17:30 Тренди зими 2019-2020: що ми будемо носити у новому сезоні
      Юлія Турелик 7785
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук