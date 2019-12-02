Замість Яременка: Ясько очолила комітет Ради з питань зовнішньої політики

Замість Богдана Яременка головою Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва стала Єлизавета Ясько.

Про це у своєму фейсубці розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, щодо посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва у "Слузі народу" провели внутрішні праймеріз.

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Нам пощастило з великою кількістю сильних кандидатів. Кожен, хто подав свою програму, є гідним керувати комітетом, але вибрати потрібно когось одного. Консолідованим рішенням усієї нашої команди новим головою обрано Лізу Ясько,

– заявила вона.

Водночас Кравчук підкреслила що керувати таким комітетом – це не бонус і не нагорода, а серйозна відповідальність. І вже від завтра новообрана очільниця буде виконувати поставлені завдання.

Раніше нардепі від "Слуги народу" Олександр Качура зазначав, що окрім Ясько, у політсилі найбільшу підтримку також отримала Галина Михайлюк. І обирали саме з цих двох кандидатур, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Додамо, що Галина Михайлюк – чинна заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Вона також входить до складу делегації Ради у Парламентській асамблеї НАТО.

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