Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами

Вже місяць, як депутатів парламенту "тероризує" пранкер, відомий під ніком "Джокер". Він зливає у мережу листування з народними обранцями. Ба, більше – жартівник видає себе за високопосадовців та влізає у довіру до парламентарів. Хто ховається під маскою Джокера та які скандальні листування вже набули розголосу у мережі – далі.

За місяць пранкер оприлюднив вже 4 листування із нардепами. Перші три він вів від імені Рябошапки з парламентарями від "Слуги народу". Останню, четверту, розпочав із майбутнім народним обранцем – Володимиром В’ятровичем. Втім, про все по черзі.

Хто такий пранкер Джокер?

Донедавна про пранкера не було нічого відомо. Перше своє листування він злив виданню "Страна". Ймовірно, саме тому на джерела "Бабеля" в МВС відповіли: "Джокером може бути хтось це з компанії Світлани Крюкової і головного редактора "Страни.ua" Ігоря Гужви. Втім, у виданні спростовують свою причетність до пранкера.

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Ще одна теорія – під ніком "Джокера" ховається скандальний блогер-українофоб Анатолій Шарій. Річ у тім, що він 1 листопада у своїх соцмережах розрекламував телеграм-канал Джокера та написав: "підписуйтесь на мій новий канал".



Шарій назвав телеграм-канал Джокера своїм

Втім, сам Джокер заперечує, що є Анатолієм Шарієм та додає – його минуле пов’язане з кіноіндустрією.

Є навіть припущення, що Джокер – один із нардепів від "Слуги народу", який підігріває міжусобиці у фракції для своєї вигоди. Ця версія у мережі стала особливо популярна після останнього листування Джокера з В’ятровичем від імені Бужанського.

Що може свідчити про "російський слід" "Джокера"?



1. Зливи розганяються через сайт strana.ua, який відомий своєю особливою політичною позицією.

2. Методологія пранкерів у політиці свого часу гарно була відіграна російськими пранкерами Вованом і Лексусом. Пам'ятаєте?

3. Канал зливу – Telegram. Анонімний. Без можливості коментувати. Створений Павлом Дуровим, чиї батьки продовжують жити в Росії (важіль тиску).

Можливо, відповідь на запитання "Хто такий Джокер?" скоро не буде таємницею. Річ у тім, що низка депутатів від "Слуги народу" вимагає від прокуратури та правоохоронних органів розібратися зі скандальними листуваннями та тим, хто за ними стоїть. Окрім того, у ЗМІ поширилась інформація про те, що Офіс Президента начебто доручив СБУ розслідувати, хто ж такий цей Джокер.

Телеграм-листування Джокера

Радуцький і гроші у конвертах

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Першим під приціл Джокера потрапив "слуга народу" Михайло Радуцький. Депутат є главою комітету Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги і медстрахування. У листуванні з Радуцьким пранкер обговорив необхідність зарплат у конвертах для народних обранців.

Листування між жартівником і парламентарем начебто відбулося ще 17 вересня, проте було оприлюднене у мережі 1 листопада.

Михайлом Радуцьким обговорювали, що потрібно платити депутатам зарплати "в конвертах". Це було 17 вересня. А вже сьогодні у нас є докази, що депутати "Слуги народу" отримують гроші в конвертах,

– написав тоді Джокер у своєму телеграм-каналі.





Листування із Радуцьким

Цікаво, що сам Радуцький підтвердив факт такого листування. Він розповів, що йому почали надходити повідомлення з незнайомого номера, який був записаний як "хз". Депутат припустив, що це може бути хтось із його знайомих, тому й охоче вступив у діалог.

Так, у листуванні з пранкером Радуцький пише, що "білої" зарплати в розмірі 4 тисячі доларів (близько 100 тисяч гривень) для народних депутатів було б достатньо.

Попри те, що листування, за словами Радуцького таки було, нардеп заперечує те, що його колеги отримують зарплати у конвертах.

Яременко та інтимні вибачення

Ще до листування із Джокером "слуга народу" Богдан Яременко вляпався у гучний секс-скандал. У стінах парламенту він листувався із повіями. Нардеп запитував, скільки коштують їхні послуги та цікавився, як у них справи. Коли журналісти оприлюднили знімки цих листувань, Яременко відразу назвав усе провокацією та звинуватив у ній працівників ЗМІ.

Втім, за декілька годин настрої Яременка різко змінилися: він прибрав зі своєї фейсбук-сторінки допис про провокацію та, натомість, – розмістив там вибачення. За свою поведінку він перепрошував у сім’ї, фракції та навіть у президента.

Чому так різко змінилась поведінка Яременка пояснив пранкер Джокер. Саме він начебто доклав до цього руку. Так, із Яременком жартівник вперше і доволі влучно використав ім’я генпрокурора Рябошапки.

Від його імені пранкер і порадив нардепу вибачитися перед фракцією та президентом.

"Тобі Давид (імовірно, Арахамія – 24 канал) сказав, що йдуть розмови, щоб виключити (тебе з партії – 24 канал)?" – запитав пранкер-"Рябошапка" у Яременка після інтимного скандалу.

Той відповів, що здогадується та почав виправдовуватися: "Думав, що куток у парламенті, де я сиджу – захищений".

Одним словом, мудак я. Визнаю,

– додав Яременко.

У якийсь момент пранкер-"Рябошапка" порадив нардепу написати допис у фейсбук із коротким вибаченням. За якийсь час Яременко відповідає на це, що саме так і зробив.

Скріншоти з переписки Яременка і пранкера – далі.

Листування Джокера та Яременка

Тищенко проти всіх

Наступним під гарячу руку Джокера потрапив ще один "слуга народу", заступник голови фракції Микола Тищенко. З ним Джокер теж поспілкувався про зарплату у конвертах та про загальну атмосферу, яка зараз панує між однопартійцями у Раді.

На початку листування Джокер представився Тищенку Рябошапкою і влаштував з ним душевну розмову про події в політиці. Тищенко активно відповідав на повідомлення, в яких описував складну внутрішню ситуацію у фракції "Слуги народу". Нардеп також ділився хвилюваннями про те, що буде з його майбутнім, якщо нічого не зміниться.

Так, він розповів, що зараз його бізнес переживає не найкращі часи, що раніше він сподівався на те, що у команді "Слуги народу" нардепи будуть підтримувати один одного, але так не сталося.

Дружина плаче, щодня говорить, що мене посадять... Як далі – не розумію,

– скаржиться Тищенко "генпрокурору".

Пожалівшись на свою тяжку долю, Тищенко приступив до критики однопартійців. Так, "окремим п*здицем" у партії він назвав ексгендиректора 1+1 media Олександра Ткаченка.

До речі, як видно із різних листувань пранкера, до Ткаченка у "Слузі народу" так ставиться не тільки Тищенко. А на слова пранкера, що у Ткаченка нульові шанси перемогти на виборах мера Києва, Тищенко реагує словами про те, що з Ткаченком партія "про*бе вибори в Києві".

Після цього листування розгортається на тему "зарплат к конвертах" від керівництва держави народним депутатам. Пранкер намагався вивести Тищенка на відверту розмову про "зарплати в конвертах" і написав, що його однопартійці хотіли писати заяву про те, як Тищенко роздавав зарплату в парламенті, на що "слуга народу" лише уточнив: а чи багато їх було?

"Рябошапка" написав Тищенку, що його могли записати на відео в момент, коли нардеп роздавав гроші. Пранкер попросив Тищенка вигадати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Нардеп просить поради, як це зробити: "Скажи, пліз, поміняю тактику".

Листування Тищенка і Джокера

Погрози В’ятровичу

Невдовзі Володимир В’ятрович стане нардепом, проте навколо нього, а правильніше – навколо погроз йому – вже розгорівся неабиякий скандал.

Гра: знайдіть Джокера серед депутатів

Так, першим про те, що місце Ірини Луценко у Раді займе В’ятрович, повідомив скандальний нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський. Зробив він це, у характерній йому нахабній манері.

За якийсь час В’ятрович повідомив про погрози з боку Бужанського. Так, колишній директор Інституту нацпам’яті оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці відповідний скріншот. На ньому видно невідомий номер телефону та фото Бужанського поруч із ним. Від цього користувача В’ятровичу надійшло таке повідомлення:

Привіт колега майбутній, дивись, давай без провокацій. Якщо відкриєш у мою сторону свій рот, я зразу битиму в єб**о. Я тебе попередив, я таких, як ти бандерівських під*расів *бав і буду *бати, зрозумів?

Відразу ж у мережі з’явилось спростування від Бужанського – мовляв, він такого не писав і все це взагалі – провокація В’ятровича. Одночасно з ним на своєму телеграм-каналі написав і Джокер. Пранкер заявив: від імені Бужанського вирішив подразнити новоспеченого нардепа.



Знайдіть Джокера серед депутатів / зображення 24 каналу