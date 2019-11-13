Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами

Уже месяц, как депутатов парламента "терроризирует" пранкер, известный под ником "Джокер". Он сливает в сеть переписку с народными избранниками. Более того – шутник выдает себя за высокопоставленных чиновников и влезает в доверие к парламентариям. Кто скрывается под маской Джокера и какие скандальные переписки уже приобрели известность в сети – далее.

За месяц пранкер обнародовал уже 4 переписки с нардепами. Первые три он вел от имени Рябошапки с парламентариями от "Слуги народа". Последнюю, четвертую, начал с будущим народным избранником – Владимиром Вятровичем. Впрочем, обо всем по порядку.

Кто такой пранкер Джокер?

До недавнего времени о пранкере не было ничего известно. Первую свою переписку он слил изданию "Страна". Вероятно, именно поэтому на источники "Бабеля" в МВД ответили: "Джокером может быть кто-то из компании Светланы Крюковой и главного редактора "Страны.ua" Игоря Гужвы". Впрочем, в издании опровергают свою причастность к пранкера.

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Еще одна теория – под ником "Джокера" скрывается скандальный блогер-украинофоб Анатолий Шарий. Дело в том, что он 1 ноября в своих соцсетях разрекламировал телеграм-канал Джокера и написал: "подписывайтесь на мой новый канал".



Шарий назвал телеграм-канал Джокера своим

Впрочем, сам Джокер отрицает, что является Анатолием Шарием и добавляет – его прошлое связано с киноиндустрией.

Есть даже предположение, что Джокер – один из нардепов от "Слуги народа", который подогревает междоусобицы во фракции для своей выгоды. Эта версия в сети стала особенно популярной после последней переписки Джокера с Вятровичем от имени Бужанского.

Что может свидетельствовать о "российском следе ""Джокера"?



1. Сливы разгоняются через сайт strana.ua, который известен своей особой политической позицией.

2. Методология пранкеров в политике в свое время хорошо была отыграна российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Помните?

3. Канал слива – Telegram. Анонимный. Без возможности комментировать. Созданный Павлом Дуровым, чьи родители продолжают жить в России (рычаг давления).

Возможно, ответ на вопрос "Кто такой Джокер?" скоро перестанет быть тайной. Дело в том, что ряд депутатов от "Слуги народа" требует от прокуратуры и правоохранительных органов разобраться со скандальными перепискуами и тем, кто за ними стоит. Кроме того, в СМИ распространилась информация о том, что Офис Президента якобы поручил СБУ расследовать, кто же такой этот Джокер.

Телеграм-переписки Джокера

Радуцкий и деньги в конвертах

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Первым под прицел Джокера попал "слуга народа" Михаил Радуцкий. Депутат является главой комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования. В переписке с Радуцким пранкер обсудил необходимость зарплат в конвертах для народных избранников.

Переписка между шутником и парламентарием якобы произошла еще 17 сентября, однако была обнародована в сети 1 ноября.

С Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты "в конвертах". Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты "Слуги народа" получают деньги в конвертах,

– написал тогда Джокер в своем телеграмм-канале.





Переписка с Радуцким

Интересно, что сам Радуцкий подтвердил факт такой переписки. Он рассказал, что ему начали поступать сообщения с незнакомого номера, который был записан как "хз". Депутат предположил, что это может быть кто-то из его знакомых, поэтому и охотно вступил в диалог.

Там, в переписке с пранкером Радуцкий пишет, что "белой" зарплаты в размере 4 тысяч долларов (около 100 тысяч гривен) для народных депутатов было бы достаточно.

Несмотря на то, что переписка, по словам Радуцкого таки было, нардеп отрицает, что его коллеги получают зарплаты в конвертах.

Яременко и интимные извинения

Еще до переписки с Джокером "слуга народа" Богдан Яременко вляпался в громкий секс-скандал. В стенах парламента он переписывался с проститутками. Нардеп спрашивал, сколько стоят их услуги и интересовался, как у них дела. Когда журналисты обнародовали снимки этих переписок, Яременко сразу назвал все провокацией и обвинил в ней работников СМИ.

Впрочем, через несколько часов настроения Яременко резко изменились: он убрал со своей фейсбук-страницы сообщение о провокации и, вместе с тем, – разместил там извинения. За свое поведение он просил прощения у семьи, фракции и даже у президента.

Почему так резко изменилось поведение Яременко объяснил пранкер Джокер. Именно он якобы приложил к этому руку. Так, с Яременко шутник впервые и довольно метко использовал имя генпрокурора Рябошапки.

От его имени пранкер и посоветовал нардепу извиниться перед фракцией и президентом.

"Тебе Давид (вероятно, Арахамия – 24 канал) сказал, что идут разговоры, чтобы исключить (тебя из партии – 24 канал)?" – спросил пранкер-"Рябошапка" у Яременко после интимного скандала.

Тот ответил, что догадывается и начал оправдываться: "Думал, что угол в парламенте, где я сижу – защищенный".

Одним словом, мудак я. Признаю,

– добавил Яременко.

В какой-то момент пранкер-"Рябошапка" посоветовал нардепу написать сообщение в фейсбук с коротким извинением. Через некоторое время Яременко отвечает на это, что именно так и сделал.

Скриншот из переписки Яременко и пранкера – далее.



Переписка Джокера и Яременко Переписка Джокера и Яременко

Тищенко против всех

Следующим под горячую руку Джокера попал еще один "слуга народа", заместитель председателя фракции Николай Тищенко. С ним Джокер тоже пообщался о зарплате в конвертах и ​​об общей атмосфере, которая сейчас царит между однопартийцами в Раде.

В начале переписки Джокер представился Тищенко Рябошапкой и устроил с ним душевный разговор о событиях в политике. Тищенко активно отвечал на сообщения, в которых описывал сложную внутреннюю ситуацию во фракции "Слуги народа". Нардеп также делился переживаниями о том, что будет с его будущим, если ничего не изменится.

Так, он рассказал, что сейчас его бизнес переживает не лучшие времена, что ранее он надеялся на то, что в команде "Слуги народа" нардепы будут поддерживать друг друга, но так не произошло.

Жена плачет, ежедневно говорит, что меня посадят... Как дальше – не понимаю,

– жалуется Тищенко "генпрокурору".

Пожаловавшись на свою тяжелую судьбу, Тищенко приступил к критике однопартийцев. Так, "отдельным п*здецом" в партии он назвал экс-гендиректора 1+1 media Александра Ткаченко.

Кстати, как видно из разных переписок пранкера, к Ткаченко в "Слуге народа" так относится не только Тищенко. А на слова пранкера, что у Ткаченко нулевые шансы победить на выборах мэра Киева, Тищенко реагирует словами о том, что с Ткаченко партия "про*бет выборы в Киеве".

После этой переписка разворачивается на тему "зарплат к конвертах" от руководства государства народным депутатам. Пранкер пытался вывести Тищенко на откровенный разговор о "зарплатах в конвертах" и написал, что его однопартийцы хотели писать заявление о том, как Тищенко раздавал зарплату в парламенте, на что "слуга народа" лишь уточнил: а много ли их было?

"Рябошапка" написал Тищенко, что его могли записать на видео в момент, когда нардеп раздавал деньги. Пранкер попросил Тищенко придумать что-то, чтобы лично не раздавать депутатские гонорары. Нардеп просит совета, как это сделать: "Скажи, плиз, поменяю тактику".



Переписка Тищенко и Джокера Переписка Тищенко и Джокера

Угрозы Вятровичу

Вскоре Владимир Вятрович станет нардепом, однако вокруг него, а точнее – вокруг угроз ему – уже разгорелся нешуточный скандал.

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Так, первым о том, что место Ирины Луценко в Раде займет Вятрович, сообщил скандальный нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Сделал он это, в характерной ему наглой манере.

Через некоторое время Вятрович сообщил об угрозах со стороны Бужанского. Так, бывший директор Института нацпамяти обнародовал на своей фейсбук-странице соответствующий скриншот. На нем видно неизвестный номер телефона и фото Бужанского рядом с ним. От пользователя Вятровичу поступило следующее сообщение:

Привет коллега будущий, смотри, давай без провокаций. Если откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в еб**о. Я тебя предупредил, я таких, как ты, бандеровских под*расов *бал и буду *бать, понял?

Сразу же в сети появилось опровержение от Бужанского – мол, он такого не писал и все это вообще – провокация Вятровича. Одновременно с ним на своем телеграмм-канале написал и Джокер. Пранкер заявил от имени Бужанского решил подразнить новоиспеченного нардепа.



Найдите Джокера среди депутатов / изображение 24 канала