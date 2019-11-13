15:58
13 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
      Вєсті Кремля
      21:43, 12 ноября
      Вести.UA: Мама Дубинского любит скорость. Уроки от народа для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:14, 12 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами

      50 Читати новину українською
      Пранкер Джокер – кто это, что известно о Джокере в Телеграм
      Кто такой пранкер Джокер и как он терроризирует депутатов / коллаж 24 канала

      Уже месяц, как депутатов парламента "терроризирует" пранкер, известный под ником "Джокер". Он сливает в сеть переписку с народными избранниками. Более того – шутник выдает себя за высокопоставленных чиновников и влезает в доверие к парламентариям. Кто скрывается под маской Джокера и какие скандальные переписки уже приобрели известность в сети – далее.

      За месяц пранкер обнародовал уже 4 переписки с нардепами. Первые три он вел от имени Рябошапки с парламентариями от "Слуги народа". Последнюю, четвертую, начал с будущим народным избранником – Владимиром Вятровичем. Впрочем, обо всем по порядку.

      Кто такой пранкер Джокер?

      До недавнего времени о пранкере не было ничего известно. Первую свою переписку он слил изданию "Страна". Вероятно, именно поэтому на источники "Бабеля" в МВД ответили: "Джокером может быть кто-то из компании Светланы Крюковой и главного редактора "Страны.ua" Игоря Гужвы". Впрочем, в издании опровергают свою причастность к пранкера.

      Интересно: Арахамия показал переписку с пранкером "Джокером", который в Раде переполошил "слуг народа": видео

      Еще одна теория – под ником "Джокера" скрывается скандальный блогер-украинофоб Анатолий Шарий. Дело в том, что он 1 ноября в своих соцсетях разрекламировал телеграм-канал Джокера и написал: "подписывайтесь на мой новый канал".


      Шарий назвал телеграм-канал Джокера своим

      Впрочем, сам Джокер отрицает, что является Анатолием Шарием и добавляет – его прошлое связано с киноиндустрией.

      Есть даже предположение, что Джокер – один из нардепов от "Слуги народа", который подогревает междоусобицы во фракции для своей выгоды. Эта версия в сети стала особенно популярной после последней переписки Джокера с Вятровичем от имени Бужанского.

      Что может свидетельствовать о "российском следе ""Джокера"?

      1. Сливы разгоняются через сайт strana.ua, который известен своей особой политической позицией.
      2. Методология пранкеров в политике в свое время хорошо была отыграна российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Помните?
      3. Канал слива – Telegram. Анонимный. Без возможности комментировать. Созданный Павлом Дуровым, чьи родители продолжают жить в России (рычаг давления).

      Возможно, ответ на вопрос "Кто такой Джокер?" скоро перестанет быть тайной. Дело в том, что ряд депутатов от "Слуги народа" требует от прокуратуры и правоохранительных органов разобраться со скандальными перепискуами и тем, кто за ними стоит. Кроме того, в СМИ распространилась информация о том, что Офис Президента якобы поручил СБУ расследовать, кто же такой этот Джокер.

      Телеграм-переписки Джокера

      Радуцкий и деньги в конвертах

      Читайте также: Дискредитация Украины: как пранкеры "Джокер" играет на руку Кремлю

      Первым под прицел Джокера попал "слуга народа" Михаил Радуцкий. Депутат является главой комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования. В переписке с Радуцким пранкер обсудил необходимость зарплат в конвертах для народных избранников.

      Переписка между шутником и парламентарием якобы произошла еще 17 сентября, однако была обнародована в сети 1 ноября.

      С Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты "в конвертах". Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты "Слуги народа" получают деньги в конвертах,
      – написал тогда Джокер в своем телеграмм-канале.



      Переписка с Радуцким

      Интересно, что сам Радуцкий подтвердил факт такой переписки. Он рассказал, что ему начали поступать сообщения с незнакомого номера, который был записан как "хз". Депутат предположил, что это может быть кто-то из его знакомых, поэтому и охотно вступил в диалог.

      Там, в переписке с пранкером Радуцкий пишет, что "белой" зарплаты в размере 4 тысяч долларов (около 100 тысяч гривен) для народных депутатов было бы достаточно.

      Несмотря на то, что переписка, по словам Радуцкого таки было, нардеп отрицает, что его коллеги получают зарплаты в конвертах.

      Яременко и интимные извинения

      Еще до переписки с Джокером "слуга народа" Богдан Яременко вляпался в громкий секс-скандал. В стенах парламента он переписывался с проститутками. Нардеп спрашивал, сколько стоят их услуги и интересовался, как у них дела. Когда журналисты обнародовали снимки этих переписок, Яременко сразу назвал все провокацией и обвинил в ней работников СМИ.

      Впрочем, через несколько часов настроения Яременко резко изменились: он убрал со своей фейсбук-страницы сообщение о провокации и, вместе с тем, – разместил там извинения. За свое поведение он просил прощения у семьи, фракции и даже у президента.

      Почему так резко изменилось поведение Яременко объяснил пранкер Джокер. Именно он якобы приложил к этому руку. Так, с Яременко шутник впервые и довольно метко использовал имя генпрокурора Рябошапки.

      От его имени пранкер и посоветовал нардепу извиниться перед фракцией и президентом.

      "Тебе Давид (вероятно, Арахамия – 24 канал) сказал, что идут разговоры, чтобы исключить (тебя из партии – 24 канал)?" – спросил пранкер-"Рябошапка" у Яременко после интимного скандала.

      Тот ответил, что догадывается и начал оправдываться: "Думал, что угол в парламенте, где я сижу – защищенный".

      Одним словом, мудак я. Признаю,
      – добавил Яременко.

      В какой-то момент пранкер-"Рябошапка" посоветовал нардепу написать сообщение в фейсбук с коротким извинением. Через некоторое время Яременко отвечает на это, что именно так и сделал.

      Скриншот из переписки Яременко и пранкера – далее.

      Тищенко против всех

      Следующим под горячую руку Джокера попал еще один "слуга народа", заместитель председателя фракции Николай Тищенко. С ним Джокер тоже пообщался о зарплате в конвертах и ​​об общей атмосфере, которая сейчас царит между однопартийцами в Раде.

      В начале переписки Джокер представился Тищенко Рябошапкой и устроил с ним душевный разговор о событиях в политике. Тищенко активно отвечал на сообщения, в которых описывал сложную внутреннюю ситуацию во фракции "Слуги народа". Нардеп также делился переживаниями о том, что будет с его будущим, если ничего не изменится.

      Так, он рассказал, что сейчас его бизнес переживает не лучшие времена, что ранее он надеялся на то, что в команде "Слуги народа" нардепы будут поддерживать друг друга, но так не произошло.

      Жена плачет, ежедневно говорит, что меня посадят... Как дальше – не понимаю,
      – жалуется Тищенко "генпрокурору".

      Пожаловавшись на свою тяжелую судьбу, Тищенко приступил к критике однопартийцев. Так, "отдельным п*здецом" в партии он назвал экс-гендиректора 1+1 media Александра Ткаченко.

      Кстати, как видно из разных переписок пранкера, к Ткаченко в "Слуге народа" так относится не только Тищенко. А на слова пранкера, что у Ткаченко нулевые шансы победить на выборах мэра Киева, Тищенко реагирует словами о том, что с Ткаченко партия "про*бет выборы в Киеве".

      После этой переписка разворачивается на тему "зарплат к конвертах" от руководства государства народным депутатам. Пранкер пытался вывести Тищенко на откровенный разговор о "зарплатах в конвертах" и написал, что его однопартийцы хотели писать заявление о том, как Тищенко раздавал зарплату в парламенте, на что "слуга народа" лишь уточнил: а много ли их было?

      "Рябошапка" написал Тищенко, что его могли записать на видео в момент, когда нардеп раздавал деньги. Пранкер попросил Тищенко придумать что-то, чтобы лично не раздавать депутатские гонорары. Нардеп просит совета, как это сделать: "Скажи, плиз, поменяю тактику".

      Угрозы Вятровичу

      Вскоре Владимир Вятрович станет нардепом, однако вокруг него, а точнее – вокруг угроз ему – уже разгорелся нешуточный скандал.

      Игра: найдите Джокера среди депутатов

      Так, первым о том, что место Ирины Луценко в Раде займет Вятрович, сообщил скандальный нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Сделал он это, в характерной ему наглой манере.

      Через некоторое время Вятрович сообщил об угрозах со стороны Бужанского. Так, бывший директор Института нацпамяти обнародовал на своей фейсбук-странице соответствующий скриншот. На нем видно неизвестный номер телефона и фото Бужанского рядом с ним. От пользователя Вятровичу поступило следующее сообщение:

      Привет коллега будущий, смотри, давай без провокаций. Если откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в еб**о. Я тебя предупредил, я таких, как ты, бандеровских под*расов *бал и буду *бать, понял?

      Сразу же в сети появилось опровержение от Бужанского – мол, он такого не писал и все это вообще – провокация Вятровича. Одновременно с ним на своем телеграмм-канале написал и Джокер. Пранкер заявил от имени Бужанского решил подразнить новоиспеченного нардепа.

       
       

      Джокер Рада пранкер
      Найдите Джокера среди депутатов / изображение 24 канала

      blog_ava
      Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
      сегодня
      4403
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Руслан Рябошапка Владимир Вятрович Николай Тищенко Богдан Яременко Михаил Радуцкий Скандал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      сегодня , 15:35 Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      Ірина Вихрущ 47
      В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      сегодня , 15:20 В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      Вероніка Климська 121
      Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
      сегодня , 13:56 Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
      Настя Сукач 686
      Игра: Найдите Джокера среди депутатов
      сегодня , 11:51 Игра: Найдите Джокера среди депутатов
      127
      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      сегодня , 11:50 Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      Яніна Ткачук 6576
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук