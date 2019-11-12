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      Дискредитація України: як пранкер "Джокер" грає на руку Кремлю

      1289
      Не такі вже й хороші наміри пранкера Джокера
      Не такі вже й хороші наміри пранкера Джокера / Кадр з фільму

      Я би не тішився так "правдорубом" пранкером "Джокером" і його благими цілями.

      Мені здається, що ми на порозі гучної інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація України перед міжнародним товариством.

      Детальніше про переписку "Джокера": Зрадник на зраднику: пранкер злив листування з Тищенком про зарплати в конвертах нардепам

      Про "Джокера"

      Ситуація зі скріншотами дуже нагадує мені "касетний скандал". Пам'ятаєте бравого полковника Мельниченка та його плівки? Що стало глобальним результатом скандалу? Основною там, як би ми не хотіли, була не справа Гонгадзе, а ймовірні поставки "Кольчуг" в Ірак. У результаті. Було зупинено роботу комісії "Кучма-Гор". Посилився Віктор Медведчук. Було підірвано імідж країни на міжнародній арені.

      Що може свідчити про "російський слід" "Джокера":

      1. Зливи розганяються через сайт strana.ua, який відомий своєю особливою політичною позицією.

      2. Методологія пранкерів у політиці свого часу гарно була відіграна російськими пранкерами Вованом і Лексусом. Пам'ятаєте?

      3. Канал зливу – Telegram. Анонімний. Без можливості коментувати. Створений Павлом Дуровим, чиї батьки продовжують жити в Росії (важіль тиску).

      Гадаю, що зараз відбувається період "здобування довіри" цим каналом для того, щоб злити щось таке, що стенограма розмови Трампа-Зеленського буде видаватися квіточками. Про те як з України можуть ліпити "агресора".

      Москва бере впевнений курс на розпалювання чвар. І палкий український націоналізм вигідний Кремлю зараз не менше, ніж совковата. Сам же Путін уже одягнув овечу шкіру миротворця. Дивіться домовленості у Сочі, де вирішилося питання Сирії.

      Зараз Україні в особі експертів, ньюз-мейкерів і інших інфлуенсерів потрібно окремо задуматися над риторикою, яка була би антипутінською, але не використовувалася би як "мова розколу". Є відчуття, що в запасах російської дипломатії вже є NGOs, які радісно збиратимуть ці перли для звітів і докладів.

      Поки ідуть суперечки, проросійські сили вкладаються в "говорящих голів" і "обличчя миру". Паралельно готується "пул експертів" з ряду молодих політологів, міжнародників і економістів на каналах близьких до кума Путіна. Гадаю, їх вирощують для того, щоб заповнити численні робочі групи по Донбасу, які незабаром будуть створюватися.

      Як їх упізнати? По ставленню до Майдану. По ставленню до добровольців. По ставленню до того, хто спричинив війну в Грузії у 2008 році. Так, вони вірять у те, що Саакашвілі почав обстріл "миротворців". І озвучують це.

      Тим часом українські політичні еліти та ФПГ грають у "дурака на выбывания" і смакують "вброси" та "зливи".

      Читайте також: Нардеп Радуцький листувався з пранкером про доплату в конвертах "слугам народу": фотодоказ

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      Автор: Петро Охотін
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Російська пропаганда
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