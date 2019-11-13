12:56
13 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
      Вєсті Кремля
      21:43, 12 ноября
      Вести.UA: Мама Дубинского любит скорость. Уроки от народа для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:14, 12 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      Игра: Найдите Джокера среди депутатов

      53 Читати новину українською
      Найдите Джокера среди депутатов
      Найдите Джокера среди депутатов / 24 канал

      Пранкер Джокер продолжает переписываться от чужого имени с депутатами. Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске культового персонажа. А мы предлагаем вам сыграть в игру и найти Джокера среди депутатов.

      Пранкер Джокер уже несколько недель подряд публикует в своем Телеграм-канале переписки с депутатами и чиновниками Украины. Так, 12 ноября он опубликовал оскорбительное сообщение Владимиру Вятровичу, которое якобы направил от имени Максима Бужанского.

      Об этом: "Слуга народа" Бужанский с матами угрожает Вятровичу из-за избрания последнего нардепом (18+)

      Ранее Джокер публиковал свою переписку с Николаем Тищенко, где представился ему генпрокурором Русланом Рябошапкой. Нардеп излил ему свои переживания относительно ситуации во фракции.

      12 ноября в маске Джокера на заседание Верховной Рады пришел депутат Илья Кива. В эфире одного из российских пропагандистских телеканалов он рассказал, что это протест и борьба против тех, кто называет себя "слугами народа".


      Кива в маске Джокера / скриншот из видео

      Мы предлагаем немного расслабиться от напряженных новостей политики и сыграть с нами в игру. Найдите на картинке Джокера. Сколько секунд у вас это займет?

      Знайдіть Джокера
      Найдите Джокера среди депутатов / изображение 24 канала

      Читайте также: Дискредитация Украины: как пранкер "Джокер" играет на руку Кремлю

      blog_ava
      Какие продукты содержат белок: список
      сегодня
      46120
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Илья Кива
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      сегодня , 12:00 Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      Блог Соцмережі 174
      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      сегодня , 11:50 Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      Яніна Ткачук 6387
      Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      сегодня , 11:10 Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      Дмитро Дубілет 1347
      Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке работнице офиса Президента
      сегодня , 10:41 Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке работнице офиса Президента
      Ірина Кошанська 914
      Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины
      сегодня , 10:01 Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины
      Світлана Попова 673
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук