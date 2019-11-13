Игра: Найдите Джокера среди депутатов

Пранкер Джокер продолжает переписываться от чужого имени с депутатами. Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске культового персонажа. А мы предлагаем вам сыграть в игру и найти Джокера среди депутатов.

Пранкер Джокер уже несколько недель подряд публикует в своем Телеграм-канале переписки с депутатами и чиновниками Украины. Так, 12 ноября он опубликовал оскорбительное сообщение Владимиру Вятровичу, которое якобы направил от имени Максима Бужанского.

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Ранее Джокер публиковал свою переписку с Николаем Тищенко, где представился ему генпрокурором Русланом Рябошапкой. Нардеп излил ему свои переживания относительно ситуации во фракции.

12 ноября в маске Джокера на заседание Верховной Рады пришел депутат Илья Кива. В эфире одного из российских пропагандистских телеканалов он рассказал, что это протест и борьба против тех, кто называет себя "слугами народа".



Кива в маске Джокера / скриншот из видео

Мы предлагаем немного расслабиться от напряженных новостей политики и сыграть с нами в игру. Найдите на картинке Джокера. Сколько секунд у вас это займет?



Найдите Джокера среди депутатов / изображение 24 канала

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