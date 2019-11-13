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      Гра: знайдіть Джокера серед депутатів

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      Знайдіть Джокера серед депутатів
      Знайдіть Джокера серед депутатів / 24 канал

      Пранкер Джокер продовжує листуватися від чужого імені з депутатами. Ілля Кива прийшов до Верховної Ради у масці культового персонажа. А ми пропонуємо вам зіграти у гру і знайти Джокера серед депутатів.

      Пранкер Джокер уже декілька тижнів поспіль публікує у своєму Телеграм-каналі листування з депутатами і чиновниками України. Так, 12 листопада він опублікував образливе повідомлення Володимирові В'ятровичу, яке нібито надіслав від імені Максима Бужанського.

      Про це: "Слуга народу" Бужанський із матами погрожує В’ятровичу через обрання останнього нардепом (18+)

      Раніше Джокер публікував свої переписки з Миколою Тищенком, де представився йому генпрокурором Русланом Рябошапкою. Нардеп вилив йому свої переживання щодо ситуації у фракції.

      12 листопада у масці Джокера на засідання Верховної Ради прийшов депутат Ілля Кива. У ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів він розповів, що це протест і боротьба проти тих, хто називає себе "слугами народу".


      Кива у масці Джокера / скріншот з відео

      Ми пропонуємо дещо розслабитися від напружених новин політики і зіграти з нами у гру. Знайдіть на зображенні Джокера. Скільки секунд у вас це займе?

      Знайдіть Джокера
      Знайдіть Джокера серед депутатів / зображення 24 каналу

      Читайте також: Дискредитація України: як пранкер "Джокер" грає на руку Кремлю

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Ілля Кива
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