"Слуга народу" Бужанський із матами погрожує В’ятровичу через обрання останнього нардепом (18+)

Майбутній народний депутат Володимир В’ятрович оприлюднив переписку з чинним парламентарем від «Слуги народу» Максимом Бужанським. У своєму повідомленні Бужанський не добирає слів і використовує ненормативну лексику.

Як видно з повідомлення, яке опублікував В’ятрович, Бужанський погрожує "бити є*ало", якщо його майбутній колега вдаватиметься до провокацій і "відкриє рот" у бік "слуги народу".

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"Я тебе попередив. Я таких, як ти, бандерівських "пі***асів є**в і буду є**ти, зрозумів", – підсумував у своєму повідомленні до В’ятровича Бужанський.

Увага! Ненормативна лексика (18+)



Повідомлення з погрозами та матами від Максима Бужанського Володимиру В'ятровичу

Що думає Бужанський про те, що В'ятрович стане нардепом

Після того, як стало відомим, що В’ятрович прийде у Раду замість Ірини Луценко, яка через стан здоров’я склала повноваження, Бужанський звинуватив прем’єра Олексія Гончарука в тому, що той допоміг п’ятому президенту Порошенку завести В’ятровича у парламент.

Європейській солідарності" потрібно завести в Раду В'ятровича замість Ірини Луценко, перед яким у списку стоїть, стояла точніше, пані Бойко. Тому Бойко виходить зі списку, і якимось неймовірним чином виявляється радницею прем'єр-міністра,

– зауважив він.

Крім того, Бужанський переконує, що зараз у Кабміні та наколо нього можна побачити дуже багато людей Порошенка.

Також "слуга народу" розповів, що минулого тижня організував для В’ятровича "маленький сюрприз", але про це детальніше розповість за кілька днів.

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