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      "Слуга народу" Бужанський із матами погрожує В’ятровичу через обрання останнього нардепом (18+)

      463 Читать новость на русском
      Бужанський погрожує В’ятровичу із матами - текст смс Бужанського В'ятровичу
      Максим Бужанський і Володимир В'ятрович / Колаж 24 каналу

      Майбутній народний депутат Володимир В’ятрович оприлюднив переписку з чинним парламентарем від «Слуги народу» Максимом Бужанським. У своєму повідомленні Бужанський не добирає слів і використовує ненормативну лексику.

      Як видно з повідомлення, яке опублікував В’ятрович, Бужанський погрожує "бити є*ало", якщо його майбутній колега вдаватиметься до провокацій і "відкриє рот" у бік "слуги народу".

      Радимо ознайомитися! В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо

      "Я тебе попередив. Я таких, як ти, бандерівських "пі***асів є**в і буду є**ти, зрозумів", – підсумував у своєму повідомленні до В’ятровича Бужанський.

      Увага! Ненормативна лексика (18+)

      В'ятрович, Бужанський, образа, погрози
      Повідомлення з погрозами та матами від Максима Бужанського Володимиру В'ятровичу 

      Що думає Бужанський про те, що В'ятрович стане нардепом 

      Після того, як стало відомим, що В’ятрович прийде у Раду замість Ірини Луценко, яка через стан здоров’я склала повноваження, Бужанський звинуватив прем’єра Олексія Гончарука в тому, що той допоміг п’ятому президенту Порошенку завести В’ятровича у парламент.

      Європейській солідарності" потрібно завести в Раду В'ятровича замість Ірини Луценко, перед яким у списку стоїть, стояла точніше, пані Бойко. Тому Бойко виходить зі списку, і якимось неймовірним чином виявляється радницею прем'єр-міністра,
      – зауважив він.

      Крім того, Бужанський переконує, що зараз у Кабміні та наколо нього можна побачити дуже багато людей Порошенка.

      Також "слуга народу" розповів, що минулого тижня організував для В’ятровича "маленький сюрприз", але про це детальніше розповість за кілька днів.

      До речі! У партії "Слуга народу" побільшало членів, серед них – Арахамія, Дубінський і Бужанський

      Новина доповнюється 

      blog_ava
      В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо
      сьогодні
      8498
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Володимир В'ятрович
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