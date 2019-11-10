У партії "Слуга народу" побільшало членів, серед них Арахамія і Дубінський: перелік

Під час з'їзду партії "Слуга народу", який відбувся у неділю 10 листопада, було ухвалено рішення про включення до її списку ще 27 депутатів, які членами однойменної фракції. Так, наприклад, членом партії нарешті став голова "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Рішення про прийняття нових членів було ухвалено на з'їзді партії, на якому головував новообраний її голова Олександр Корнієнко.

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Загалом серед членів фракції не більше як 40 депутатів були членами партії "Слуга народу". Тепер дещо побільшало. Так поступово будемо підтягувати. Втім не всі депутати хочуть бути членами партії, це теж нормальна позиція,

– підкреслив Корнієнко.

Список членів партії "Слуга народу" поповнили:

Давид Арахамія;

Мар'яна Безугла;

Ірина Борзова;

Максим Бужанський;

Дарина Володіна;

Микола Галушко;

Володимир Гевко;

Сергій Демченко;

Артем Дмитрук;

Олександр Дубінський;

Володимир Іванов;

Роман Каптєлов;

Олександр Ковальчук;

Андрій Костін;

Євгенія Кравчук;

Володимир Крейденко;

Олександр Куницький;

Олексій Леонов;

Дмитро Любота;

Олексій Мовчан;

Олена Мошенец;

Михайло Плужніков;

Антон Поляков;

Тетяна Сиба;

Микола Тищенко;

Сергій Штепа;

Святослав Юраш.

Крім того, новообраний голова партії пожартував про необхідність доєднати до партії пранкера "Джокера". Оскільки у перекладі жарт втрачає свою сутність, подаємо мовою оригіналу:

"Джокер Джокер Джокерович – почетный член. И по нечетным тоже", – сказав Олександр Корнієнко.

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