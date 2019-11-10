Корнієнка обрали головою партії "Слуга народу"

З'їзд партії "Слуга народу" розпочався о 12 годині неділі 10 листопада. Після короткого звіту про свою діяльність на посаді голови партії чинний спікер Ради Дмитро Разумков склав партійні повноваження. Опісля з програмою та баченням розвитку "Слуги народу" виступив Олександр Корнієнко. Делегати з'їзду підтримали його кандидатуру та обрали головою партії.

Обговорення кандидатури Олександра Корнієнка тривало понад годину, було чимало запитань від делегатів з'їзду. Та, зрештою, проголосували за нього одноголосно.

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Дмитро Разумков – спікер українського парламенту, тож фактично не може керувати жодною політичною силою. Окрім цього він неодноразово заявляв, що не має змоги займатися партійними справами.

Єдиним кандидатом на з'їзді "Слуги народу" для заміни Разумкова був саме Олександр Корнієнко – народний депутат (у списку партії був сьомим), перший заступник голови фракції "Слуги народу" в Раді. Свої завдання на посаді голови партії Корнієнко бачить такі: ► Розвиток мережі.

► Підготовка до місцевих виборів.

► Перетворення партії на центр аналітики й генерації нових законопроєктів.

Корнієнко озвучив свої завдання на посаді голови "Слуги народу" / Фото 24 канал, Антон Голобородько

Головне про Олександра Корнієнка

Народився 12 травня 1984 року в Києві.За освітою – магістр хімічної технології та інженерії, консультант із позитивної психотерапії.

На початку 2000-х працював журналістом, у 2005 – 2008 роках та у 2011 – 2013 роках був концертним директором та менеджером українського рок-гурту "Крихітка" (раніше – "Крихітка Цахес").

З 2006 року надавав політичні консультації у передвиборчих кампаніях, працював з різними політсилами та кандидатами, проводив соціальні та бізнес-тренінги. У квітні 2019 року вийшов із бізнесу.

У команді Володимира Зеленського – з листопада 2018 року, координував проєкт "ЗеКоманда", відповідав за роботу з виборчими комісіями, очолював проєкт "День виборів", а з травня 2019 року був керівником передвиборчого штабу партії "Слуга народу".



Делегати з'їзду обрали Корнієнка одноголосно / Фото 24 каналу, Антон Голобородько

У Верховній Раді IX скликання Корнієнко є заступником голови ТСК із питань формування та реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. Також очолює підкомітет у Комітеті Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.