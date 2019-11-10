14:22
10 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      Корниенко избрали главой партии "Слуга народа"

      108 Читати новину українською
      Александр Корниенко – народный депутат и новый глава партии "Слуга народа"
      Александр Корниенко – народный депутат и новый глава партии "Слуга народа" / pravda.com

      Съезд партии "Слуга народа" начался в 12 часов воскресенья 10 ноября. После короткого отчета о своей деятельности на посту главы партии действующий спикер Рады Дмитрий Разумков сложил партийные полномочия. Далее программой и видением развития "Слуги народа" выступил Александр Корниенко. Делегаты съезда поддержали его кандидатуру и избрали главой партии.

      Обсуждение кандидатуры Александра Корниенко продолжалось более часа, было немало вопросов от делегатов съезда. Но, в конце концов, проголосовали за него единогласно.

      Читайте также: Это не было неожиданностью, – Корниенко о возможности возглавить "Слугу народа"

      Дмитрий Разумков – спикер украинского парламента, поэтому фактически не может управлять ни одной политической силой. Кроме этого он неоднократно заявлял, что не имеет возможности заниматься партийными делами.

      Единственным кандидатом на съезде "Слуги народа" для замены Разумкова был именно Александр Корниенко – народный депутат (в списке партии был седьмым), первый заместитель главы фракции "Слуги народа" в Раде.

      Свои задачи на посту главы партии Корниенко видит так:

      ► Развитие сети.
      ► Подготовка к местным выборам.
      ► Преобразование партии в центр аналитики и генерации новых законопроектов.

      СН
      Корниенко озвучил свои задачи на посту главы "Слуги народа" / Фото 24 канал, Антон Голобородько

      Главное об Александре Корниенко

      Родился 12 мая 1984 года в Киеве. По образованию – магистр химической технологии и инженерии, консультант по позитивной психотерапии.

      В начале 2000-х работал журналистом, в 2005 – 2008 годах и в 2011 – 2013 годах был концертным директором и менеджером рок-группы "Крихітка" (ранее – "Крихітка Цахес").

      С 2006 года предоставлял политические консультации в предвыборных кампаниях, работал с разными политсилами и кандидатами, проводил социальные и бизнес-тренинги. В апреле 2019 года вышел из бизнеса.

      В команде Владимира Зеленского – с ноября 2018 года, координировал проект "ЗеКоманда", отвечал за работу с избирательными комиссиями, возглавлял проект "День выборов", а с мая 2019 года был руководителем предвыборного штаба партии "Слуга народа".

      Корнієнко
      Делегаты съезда избрали Корниенко единогласно / Фото 24 канала, Антон Голобородько

      В Верховной Раде IX созыва Корниенко является заместителем председателя ВСК по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. Также возглавляет подкомитет в Комитете Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

      blog_ava
      С Днем бухгалтера: лучшие картинки-поздравления
      сегодня
      5571
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Слуга народа Новости Украины Новости политики Александр Корниенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      сегодня , 13:03 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      Ірина Полицька 3545
      Антидемократична поведінка та неприхований фашизм: до чого тут Трамп
      сегодня , 12:01 Антидемократична поведінка та неприхований фашизм: до чого тут Трамп
      Книги для гурманів 590
      9 украинских учёных, изобретениями которых пользуется весь мир
      сегодня , 10:10 9 украинских учёных, изобретениями которых пользуется весь мир
      Настя Сукач 13940
      "Держава не буде фінансувати": Супрун пояснила, чому треба негайно автономізувати медзаклади
      сегодня , 08:40 "Держава не буде фінансувати": Супрун пояснила, чому треба негайно автономізувати медзаклади
      Блог Соцмережі 1562
      Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      9 ноября , 22:01 Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      Блог Медіа 3388
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук