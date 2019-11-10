Корниенко избрали главой партии "Слуга народа"

Съезд партии "Слуга народа" начался в 12 часов воскресенья 10 ноября. После короткого отчета о своей деятельности на посту главы партии действующий спикер Рады Дмитрий Разумков сложил партийные полномочия. Далее программой и видением развития "Слуги народа" выступил Александр Корниенко. Делегаты съезда поддержали его кандидатуру и избрали главой партии.

Обсуждение кандидатуры Александра Корниенко продолжалось более часа, было немало вопросов от делегатов съезда. Но, в конце концов, проголосовали за него единогласно.

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Дмитрий Разумков – спикер украинского парламента, поэтому фактически не может управлять ни одной политической силой. Кроме этого он неоднократно заявлял, что не имеет возможности заниматься партийными делами.

Единственным кандидатом на съезде "Слуги народа" для замены Разумкова был именно Александр Корниенко – народный депутат (в списке партии был седьмым), первый заместитель главы фракции "Слуги народа" в Раде.

Свои задачи на посту главы партии Корниенко видит так:

► Развитие сети.

► Подготовка к местным выборам.

► Преобразование партии в центр аналитики и генерации новых законопроектов.



Корниенко озвучил свои задачи на посту главы "Слуги народа" / Фото 24 канал, Антон Голобородько

Главное об Александре Корниенко

Родился 12 мая 1984 года в Киеве. По образованию – магистр химической технологии и инженерии, консультант по позитивной психотерапии.

В начале 2000-х работал журналистом, в 2005 – 2008 годах и в 2011 – 2013 годах был концертным директором и менеджером рок-группы "Крихітка" (ранее – "Крихітка Цахес").

С 2006 года предоставлял политические консультации в предвыборных кампаниях, работал с разными политсилами и кандидатами, проводил социальные и бизнес-тренинги. В апреле 2019 года вышел из бизнеса.

В команде Владимира Зеленского – с ноября 2018 года, координировал проект "ЗеКоманда", отвечал за работу с избирательными комиссиями, возглавлял проект "День выборов", а с мая 2019 года был руководителем предвыборного штаба партии "Слуга народа".



Делегаты съезда избрали Корниенко единогласно / Фото 24 канала, Антон Голобородько

В Верховной Раде IX созыва Корниенко является заместителем председателя ВСК по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. Также возглавляет подкомитет в Комитете Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.