Это не было неожиданностью, – Корниенко о возможности возглавить "Слугу народа"

Все идет к тому, что Александр Корниенко все же возглавит партию "Слуга народа". Произойдет это во время съезда партии "Слуга народа", который пройдет в воскресенье, 10 февраля.

Как рассказал Корниенко во время общения с журналистами, накануне съезда он был единственным кандидатом, чтобы возглавить политсилу. Однако, по его словам, окончательное решение – за съездом. Но, если его выберут, отказываться от должности главы "Слуги народа" не будет.

"Я бы не сказал, что это сильно неожиданно было. В принципе, с самого начала президентской компании Владимира Зеленского, год назад, я занимался структурами постоянно, и собственно поле действий для меня является понятным. Я понимаю, кто эти люди (представители партии "Слуги народа" – 24 канал). Я с ними прошел непростой путь. И впереди у нас только светлое будущее", – подчеркнул он.

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