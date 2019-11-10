Це не було несподіванкою, – Корнієнко про можливість очолити "Слугу народу"

Все йде до того, що Олександр Корнієнко все ж очолить партію "Слуга народу". Станеться це під час з’їзду партії "Слуга народу", яке пройде у неділю, 10 листопада.

Як розповів Корнієнко під час спілкування з журналістами, напередодні з’їзду він був єдиним кандидатом, щоб очолити політсилу, принаймні про таких людей не чув. Проте, за його словами, остаточне рішення – за з’їздом. Але, якщо його виберуть, відмовлятися від посади голови "Слуги народу" не буде.

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Я б не сказав, що це сильно неочікувано було. В принципі, від самого початку президентської компанії Володимира Зеленського, рік тому, я займався структурами постійно, і власне поле дій для мене є зрозумілим. Я розумію, хто ці люди (представники партії "Слуги народу" – 24 канал). Я з ними пройшов непростий шлях. І попереду у нас – тільки світле майбутнє,

– підкреслив він.

Корнієнко про можливість очолити "Слугу народу": дивіться відео

Що планує Корнієнко зробити на чолі партії

Як підкреслив Корнієнко, у "Слузі народу" на президентських і парламентських виборах утворилася команда, За його словами, мовиться і про частину депутатів, зокрема мажоритарників. Вони планують побудувати "щось схоже на партію європейського зразка, аніж на те, що завжди було Україні. Мовиться про новий формат партійного будівництва та загалом оновлення того, що таке партія.

Так, партія має великий пакет змін. Ця програма є пов’язаною передусім із самим партійним будівництвом, яке вони хочуть здійснювати якось по-новому.

"Тому що за 28 років в Україні яку б партію не будували, але виходило КПРС. Ми хочемо відійти від цього тренду та спробувати побудувати партію за новими принципами. Зокрема, одним із цих принципів є те, що ми не плануємо перемежовувати партію та владу, як це було раніше, коли керівники місцевих адміністрацій були водночас керівниками регіональних осередків "Партії регіонів", БПП тощо", – зауважив імовірний голова "Слуги народу".

Серед інших принципів Корнієнко відзначив:

– партія має бути новим механізмом для пошуку кадрів, зокрема у владу та на місцеві вибори;

– партія має бути центром напрацювання та ухвалення якихось рішень.

Між фракцією та партією є різниця. Фракція – це якоюсь мірою результат роботи фракції. Зрозуміло, що у партії демократії буде більше, порівняно навіть з фракцією, що має монобільшість. Але ті принципи, які ми сповідуємо у фракції та про які казав президент, якщо 75% відсотків збираються проголосувати, то всі погоджуються з такою думкою. Звичайно, такий механізм діятиме і у партії,

– додав він.

Партійний хаб "Слуги народу": що це таке

Крім того, Корнієнко анонсував, що 1 грудня у виставковому центрі "Парковий""Слуга народу"презентує свій партійний хаб. Розміщуватиметься він на другому поверсі, зараз там тривають останні приготування.

В цьому хабі відбуватиметься постійна робота в режимі коворкінгу. Також працюватимуть різні групи за напрямками, зокрема Центр навчання та розвитку та хаб для роботи громадських об’єднань.

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До слова, раніше про те, що саме Корнієнко очолить "Слугу народу" говорили голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія та народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

Що відомо про Олександра Корнієнка

Народився він 12 травня 1984 року в Києві. Навчався у КПІ імені Сікорського, де здобув кваліфікацію магістра хімічної технології та інженерії, а також у Вісбаденській академії психотерапії у Німеччині та в Українському інституті позитивної психотерапії за кваліфікацію базового консультанта з позитивної психотерапії.

З 2006 року займався політичним консультуванням у виборчих кампаніях. Працював з різними силами та кандидатами. До того, як стати депутатом, Корнієнко проводив соціальні та бізнес-тренінги, консультації з розвитку. Проте у квітні 2019 року вирішив завершити кар'єру бізнес-тренера та вийшов із бізнесу.

У команді Володимира Зеленського з листопада 2018 року координував волонтерський проект "ЗеКоманда", відповідав за роботу з наповнення виборчих комісій, очолював проєкт "День виборів". З травня 2019 року був керівником передвиборчого штабу партії "Слуга народу".