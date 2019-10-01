Арахамія роз'яснив, хто складає свої повноваження у "Слузі народу" – він чи Разумков

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія залишається на посаді. Водночас, голова партії Дмитро Разумков має намір скласти свої повноваження.

"Слуга народу" наприкінці жовтня проведе з'їзд, на якому буде обговорюватися зміна голови партії. Нині керівником партії є голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він сам підписав заяву про те, що хоче скласти з себе повноваження.

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Проте, низка ЗМІ переплутали посади голови партії і голови фракції і писали, що саме Арахамія збирається піти з посади.

Сам нардеп у кулуарах Ради пояснив, що не планує складати повноваження і залишається головою фракції "Слуги народу", пише Gazeta.ua.

Разумков голова політичної партії, та не може ним бути. Колийого обрали спікером, він тоді ж написав заяву про звільнення з посади голови партії. Натомість я – навіть не член партії, я – голова фракції. Це зовсім інше,

– наголосив Арахамія.

Політик пояснив, що звільнити Разумкова може лише з'їзд партії. Найімовірніше, новим головою "Слуги народу" стане перший заступник голови політсили Олександр Корнієнко.

"Будуть його знімати і призначати Корнієнка. Це було вирішено ще з початку роботи Верховної Ради. Та, чомусь, голову партії хтось сплутав з головою фракції – і почалось", – підсумував Арахамія.

Що відомо про голову "Слуги народу" Разумкова?Під час президентської передвиборчої кампанії Дмитро Разумков був головним політичним радником Володимира Зеленського. Згодом, після перемоги останнього на виборах, стало відомо, що Разумков стане головою пропрезидентської партії та фракції у парламенті.



Та після виборів "Слуга народу" отримала абсолютну більшість у Верховній Раді. Як наслідок, Разумков став головою Верховної Ради, а фракцію очолив Давид Арахамія. Але головою партії досі залишався саме Разумков.