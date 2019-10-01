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      Арахамия разъяснил, кто складывает свои полномочия в "Слуге народа" – он или Разумков

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      Арахамия объяснил, почему Разумков складывает полномочия председателя "Слуги народа"
      Арахамия объяснил, почему Разумков складывает полномочия председателя "Слуги народа" / Коллаж 24 канала

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия остается в должности. В то же время, председатель партии Дмитрий Разумков намерен сложить свои полномочия.

      "Слуга народа" в конце октября проведет съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии. Сейчас руководителем партии является председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он сам подписал заявление о том, что хочет сложить с себя полномочия.

       Интересно: Кто из "Слуги народа" пропустил больше всего голосований в Раде

      Однако, ряд СМИ перепутали должности председателя партии и председателя фракции и писали, что именно Арахамия собирается уйти с должности.

      Сам нардеп в кулуарах Рады объяснил, что не планирует слагать полномочия и остается председателем фракции "Слуги народа", пишет Gazeta.ua.

      Разумков председатель политической партии, и не может им быть. Когда его избрали спикером, он тогда же написал заявление об увольнении с должности председателя партии. Зато я даже не член партии, я председатель фракции. Это совсем другое,
      – отметил Арахамия.

      Политик объяснил, что уволить Разумкова может только съезд партии. Вероятнее всего, новым главой "Слуги народа" станет первый заместитель председателя политсилы Александр Корниенко.

      "Будут его снимать и назначать Корниенко. Это было решено еще с начала работы Верховной Рады. Но почему-то председателя партии кто-то спутал с председателем фракции – и началось", – подытожил Арахамия.

      Что известно о главе "Слуги народа" Разумкове?Во время президентской предвыборной кампании Дмитрий Разумков был главным политическим советником Владимира Зеленского. Впоследствии, после победы последнего на выборах, стало известно, что Разумков станет председателем пропрезидентской партии и фракции в парламенте.

      Но после выборов "Слуга народа" получила абсолютное большинство в Верховной Раде. Как следствие, Разумков стал председателем Верховной Рады, а фракцию возглавил Давид Арахамия. Но председателем партии до сих пор оставался именно Разумков.

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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Давид Арахамия Дмитрий Разумков Слуга народа
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