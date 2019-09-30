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      Разумков хочет сложить с себя полномочия главы "Слуги народа"

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      Съезд "Слуги народа" может убрать Разумкова с должности главы партии
      Съезд "Слуги народа" может убрать Разумкова с должности главы партии / politarena.com.ua

      Партия "Слуга народа" проведет съезд в конце октября. Среди прочего на нем будет обсуждаться смена главы партии. Ныне руководителем партии "Слуга народа" является председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

      Он сам подписал заявление о том, что хочет сложить с себя полномочия, рассказал заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко в комментарии "Интерфаксу".

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      Такое заявление может принять только съезд партии. Кроме того, есть еще много вопросов, которые нужно поскорее решить. Например, у нас запланировано усовершенствование устава партии,
      – отметил Корниенко.

      Что известно о Разумкове как главе партии "Слуга народа"? С самого начала Дмитрий Разумков был главным политическим советником кандидата в президенты Владимира Зеленского. Впоследствии, после победы последнего на президентских выборах, стало известно, что Разумков станет председателем пропрезидентской партии и фракции в парламенте.

      Однако после выборов "Слуга народа" получила абсолютное большинство в Верховной Раде. Как следствие, Разумков стал главой Верховной Рады, а фракцию возглавил Давид Арахамия. Но председателем партии до сих пор оставался именно Разумков.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Дмитрий Разумков Слуга народа Давид Арахамия
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