Разумков хоче скласти з себе повноваження голови "Слуги народу"
Партія "Слуга народу" проведе з'їзд наприкінці жовтня. Серед іншого на ньому обговорюватиметься зміна голови партії. Нині керівником партії "Слуга народу" є голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Він сам підписав заяву про те, що хоче скласти з себе повноваження, розповів заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко у коментарі "Інтерфаксу".
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Таку заяву може прийняти лише з'їзд партії. Крім того, є ще багато питань, які потрібно якнайшвидше вирішити. Наприклад, у нас заплановано удосконалення статут партії,
– зазначив Корнієнко.
Що відомо про Разумкова як голову партії "Слуга народу"?З самого початку Дмитро Разумков був головним політичним радником кандидата у президенти Володимира Зеленського. Згодом, після перемоги останнього на президентських виборах, стало відомо, що Разумков стане головою пропрезидентської партії та фракції у парламенті.
Та після виборів "Слуга народу" отримала абсолютну більшість у Верховній Раді. Як наслідок, Разумков став головою Верховної Ради, а фракцію очолив Давид Арахамія. Але головою партії досі залишався саме Разумков.
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