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      Разумков хоче скласти з себе повноваження голови "Слуги народу"

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      З'їзд "Слуги народу" може відправити Разумкова з посади голови партії
      З'їзд "Слуги народу" може відправити Разумкова з посади голови партії / politarena.com.ua

      Партія "Слуга народу" проведе з'їзд наприкінці жовтня. Серед іншого на ньому обговорюватиметься зміна голови партії. Нині керівником партії "Слуга народу" є голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

      Він сам підписав заяву про те, що хоче скласти з себе повноваження, розповів заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко у коментарі "Інтерфаксу".

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      Таку заяву може прийняти лише з'їзд партії. Крім того, є ще багато питань, які потрібно якнайшвидше вирішити. Наприклад, у нас заплановано удосконалення статут партії,
      – зазначив Корнієнко.

      Що відомо про Разумкова як голову партії "Слуга народу"?З самого початку Дмитро Разумков був головним політичним радником кандидата у президенти Володимира Зеленського. Згодом, після перемоги останнього на президентських виборах, стало відомо, що Разумков стане головою пропрезидентської партії та фракції у парламенті.

      Та після виборів "Слуга народу" отримала абсолютну більшість у Верховній Раді. Як наслідок, Разумков став головою Верховної Ради, а фракцію очолив Давид Арахамія. Але головою партії досі залишався саме Разумков.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Слуга народу Дмитро Разумков Давид Арахамія
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