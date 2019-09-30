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      Хто зі "Слуги народу" пропустив найбільше голосувань у Раді

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      КВУ назвав депутатів "Слуги народу", які пропустили найбільше голосувань Ради
      КВУ назвав депутатів "Слуги народу", які пропустили найбільше голосувань Ради / 24 канал

      У фракції "Слуга народу" 13 депутатів пропустили третину і більше голосувань у Верховній раді без поважних причин. Водночас серед інших найчастіше брали участь в голосуваннях саме нардепи із цієї фракції.

      Впродовж вересня в середньому голосували 88% депутатів "Слуги народу", такий звіт опублікував Комітет виборців України на своїй фейсбук-сторінці.

      Дивіться також: Хто з депутатів найчастіше ходить на роботу: статистика за перший місяць Ради

      "Однак у фракції "Слуга народу" є низка депутатів, які частіше за інших ігнорували голосування Ради. Так, 13 депутатів пропустили третину і більше голосувань Ради", – мовиться в повідомленні.

      За даними КВУ, депутат Олександр Дубінський взяв участь лише в 35% голосувань парламенту, Дмитро Гурін – у 35%, Едуард Прощук – у 52%, Юрій Заславський – у 55%, Ольга Василевська-Смаглюк – у 60%, Олександр Ткаченко – у 61%, Ірина Верещук – у 66%, Ганна Бондар – у 67%, Михайло Радуцький – у 67%, Микола Галушко – у 67%, Олег Дунда – у 68%, Анастасія Красносільська – у 69%, Давид Арахамія – у 70% голосувань.

      Офіційно депутати пропустили голосування без поважних причин, таких як хвороба чи відрядження.

      Інші фракції голосували так: "Голос" – 79% депутатів, "Європейська солідарність" – 71%, "Батьківщина" – 48%, група "За майбутнє" – 46%. Найчастіше ігнорували голосування Ради депутати "Опозиційної платформи – За життя". Тут в середньому голосували 25% депутатів.

      Скільки "старих" нардепів є у новій Раді: 


      Скільки "старих облич" у новій Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Партія Голос Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя ВО Батьківщина дослідження
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