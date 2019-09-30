Кто из "Слуги народа" пропустил больше всего голосований в Раде

Во фракции "Слуга народа" 13 депутатов пропустили треть и более голосований в Верховной Раде без уважительных причин. В то же время среди других чаще всего принимали участие в голосованиях именно нардепы из этой фракции.

В течение сентября в среднем голосовали 88% депутатов "Слуги народа", такой отчет опубликовал Комитет избирателей Украины на своей фейсбук-странице.

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"Однако во фракции "Слуга народа" есть ряд депутатов, которые чаще других игнорировали голосования Рады. Так, 13 депутатов пропустили треть и более голосований Рады", – говорится в сообщении.

По данным КИУ, депутат Александр Дубинский принял участие лишь в 35% голосований парламента, Дмитрий Гурин – в 35%, Эдуард Прощук – в 52%, Юрий Заславский – в 55%, Ольга Василевская-Смаглюк – 60%, Александр Ткаченко – в 61%, Ирина Верещук – в 66%, Анна Бондарь – в 67%, Михаил Радуцкий – в 67%, Николай Галушко – в 67%, Олег Дунда – у 68%, Анастасия Красносельская – в 69%, Давид Арахамия – в 70 % голосований.

Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.

Другие фракции голосовали так: "Голос" – 79% депутатов, "Европейская солидарность" – 71%, "Батькивщина" – 48%, группа "За будущее" – 46%. Чаще всего игнорировали голосования Рады депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь". Здесь в среднем голосовали 25% депутатов.

Сколько "старых" нардепов у новой Раде:

Сколько "старых лиц" в новой Верховной Раде / Инфографика 24 канала