Хто з депутатів найчастіше ходить на роботу: статистика за перший місяць Ради
Депутати фракцій політичних партій "Слуга народу" і "Голосу" найчастіше відвідують засідання Верховної Ради. В середньому на засіданнях парламенту були письмово зареєстровані 94% депутатів із цих фракцій.
У звіті Комітету виборців України йдеться, що в цілому народні депутати всіх фракцій показали високі показники відвідування.
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На третьому місці опинилась "Батьківщина" із 88% відвідувань.
Заголом список виглядає так:
1. "Слуга народу" – 94%
2. "Голос" – 94%
3. ВО "Батьківщина" – 88%
4. Депутатська група "За майбутнє" – 88%
5. "Європейська солідарність" - 87%
6. "Опозиційна платформа – За життя" – 85%
Відзначимо, що депутатів Верховної Ради IX скликання вже спіймали за кнопкодавством. Серед них були й нардепи від президентської фракції.
Після цього, заступник спікера парламенту і представник президента в Раді Руслан Стефанчук запропонував штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень. За голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.
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