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      Хто з депутатів найчастіше ходить на роботу: статистика за перший місяць Ради

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / Фото з відкритих джерел

      Депутати фракцій політичних партій "Слуга народу" і "Голосу" найчастіше відвідують засідання Верховної Ради. В середньому на засіданнях парламенту були письмово зареєстровані 94% депутатів із цих фракцій.

      У звіті Комітету виборців України йдеться, що в цілому народні депутати всіх фракцій показали високі показники відвідування.

      Актуально: Які нардепи найменше голосують у новому парламенті: прізвища

      На третьому місці опинилась "Батьківщина" із 88% відвідувань.

      Заголом список виглядає так: 

      1. "Слуга народу" – 94%
      2. "Голос" – 94%
      3. ВО "Батьківщина" – 88%
      4. Депутатська група "За майбутнє" – 88%
      5. "Європейська солідарність" - 87%
      6. "Опозиційна платформа – За життя" – 85%

      Відзначимо, що депутатів Верховної Ради IX скликання вже спіймали за кнопкодавством. Серед них були й нардепи від президентської фракції. 

      Після цього, заступник спікера парламенту і представник президента в Раді Руслан Стефанчук запропонував штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень. За голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.

      До теми: Кнопкодави від "Слуги народу" вибачились і вирішили віддати зарплату на благодійність: відео


      Скільки "старих облич" у новій Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Верховна Рада Слуга народу Партія Голос Новини України Новини політики ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя
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