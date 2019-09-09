15:05
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ

      З якими проблемами зіткнулися депутати-новачки у Раді

      327 Читать новость на русском

      Поки "Слуги народу" одностайно тиснуть на кнопки на прохання спікера, чіткої опозиції у Верховній Раді й досі немає. З якими ж проблемами доведеться зіткнутися новачкам під куполом – читайте далі.

      Одним – тісні крісла, іншим – тугі кнопки. Ну, і, звичайно, багатьох не задовольняє робочий день до ночі. Утім, крім побуту і розпорядку виникають проблеми із законотворчістю.

      Читайте також: За що народні депутати голосуватимуть в першу чергу: засідання Погоджувальної ради

      Нардепи-новачки поділилися першими враженнями від роботи під куполом, а ще нарікали на колег-старожилів. Серед основних проблем нардепи називають:

      Нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко: Бюрократія, популізм.

      Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева: Треба натискати протягом декількох секунд, щоб голос зарахувався.

      Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура: Це спротив системи, який йде від нардепів інших фракцій. Комунікувати з ними – це найскладніше. 


      Скільки "старих облич" у новій Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

      Світлана Заліщук до нової Ради не потрапила, але минулого скликання теж була новачком. Прийшла із громадського сектору – була активісткою руху "ЧЕСНО". 

      У парламенті не так багато бюрократії. Є законодавча ініціатива і вона має проходити певний процес,
      – зауважила екснардепка Світлана Заліщук.

      Скаржаться нардепи й на темп роботи. Обидва засідання нової Ради тривали аж допізна. А ще, кажуть, дратує кількість паперів. Цю проблему намагалися розв'язати Єврооптимісти минулого скликання, але повністю подолати її не вдалося.

      Екс-депутатка пригадує, спершу дійсно важко було впоратися із депутатською дідівщиною, коли голосували за вказівкою очільників фракцій. У новій же Раді понад 300 депутатів – без досвіду. Але так само чекають команди від керівництва фракції та голосують підозріло одностайно. "Скажений принтер" законів, припускають експерти, працюватиме до перших спроб лобіювати законопроєкти.

      У новій же Раді понад 300 депутатів – без досвіду
      У новій же Раді понад 300 депутатів – без досвіду

      Політолог Михайло Басараб спрогнозував, що не всі законопроєкти можуть вписуватися в інтереси Зеленського або Богдана, саме тоді суспільство може побачити певні "судоми всередині фракції "Слуга народу".

      Іще один виклик для нової Ради – відсутність чіткої конструктивної опозиції. Опозиціонерами проголосили себе фракції "Опозиційна платформа – За життя" і "Європейська Солідарність". Але перші критикують владу через те, що не отримали її самі, а другі – оскільки її втратили.

      Ситуативно разом з провладною фракцією зараз на кнопки тисне "Батьківщина". А "Голос" буде підтримувати тільки ті ініціативи, які поділяє.

      Для партії Голос, як ми багато разів казали, конструктив – понад усе,
      – заявив лідер "Голосу" Святослав Вакарчук.

      Без жодного опору Рада може ухвалити справді реформаторські закони. Бо є і політична воля у керівників, і ресурс влади. Але деякі експерти вбачають у цьому ризики, бо навіть без змін до Конституції монополізація влади у руках однієї політичної сили може призвести до ігнорування демократичних процедур.


      Портрет нардепа Ради 9-го скликання / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка
      сьогодні
      12011
      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      сьогодні , 15:00 Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      Артем Овдієнко 28
      Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      сьогодні , 13:56 Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      Тетяна Мартинюк 1192
      Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      сьогодні , 08:30 Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      1469
      Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      сьогодні , 12:00 Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      Леонід Остальцев 784
      Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      сьогодні , 12:00 Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      Блог Медіа 6114
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук