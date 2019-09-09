З якими проблемами зіткнулися депутати-новачки у Раді

Поки "Слуги народу" одностайно тиснуть на кнопки на прохання спікера, чіткої опозиції у Верховній Раді й досі немає. З якими ж проблемами доведеться зіткнутися новачкам під куполом – читайте далі.

Одним – тісні крісла, іншим – тугі кнопки. Ну, і, звичайно, багатьох не задовольняє робочий день до ночі. Утім, крім побуту і розпорядку виникають проблеми із законотворчістю.

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Нардепи-новачки поділилися першими враженнями від роботи під куполом, а ще нарікали на колег-старожилів. Серед основних проблем нардепи називають:

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко: Бюрократія, популізм.

Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева: Треба натискати протягом декількох секунд, щоб голос зарахувався.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура: Це спротив системи, який йде від нардепів інших фракцій. Комунікувати з ними – це найскладніше.



Скільки "старих облич" у новій Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

Світлана Заліщук до нової Ради не потрапила, але минулого скликання теж була новачком. Прийшла із громадського сектору – була активісткою руху "ЧЕСНО".

У парламенті не так багато бюрократії. Є законодавча ініціатива і вона має проходити певний процес,

– зауважила екснардепка Світлана Заліщук.

Скаржаться нардепи й на темп роботи. Обидва засідання нової Ради тривали аж допізна. А ще, кажуть, дратує кількість паперів. Цю проблему намагалися розв'язати Єврооптимісти минулого скликання, але повністю подолати її не вдалося.

Екс-депутатка пригадує, спершу дійсно важко було впоратися із депутатською дідівщиною, коли голосували за вказівкою очільників фракцій. У новій же Раді понад 300 депутатів – без досвіду. Але так само чекають команди від керівництва фракції та голосують підозріло одностайно. "Скажений принтер" законів, припускають експерти, працюватиме до перших спроб лобіювати законопроєкти.



У новій же Раді понад 300 депутатів – без досвіду

Політолог Михайло Басараб спрогнозував, що не всі законопроєкти можуть вписуватися в інтереси Зеленського або Богдана, саме тоді суспільство може побачити певні "судоми всередині фракції "Слуга народу".

Іще один виклик для нової Ради – відсутність чіткої конструктивної опозиції. Опозиціонерами проголосили себе фракції "Опозиційна платформа – За життя" і "Європейська Солідарність". Але перші критикують владу через те, що не отримали її самі, а другі – оскільки її втратили.

Ситуативно разом з провладною фракцією зараз на кнопки тисне "Батьківщина". А "Голос" буде підтримувати тільки ті ініціативи, які поділяє.

Для партії Голос, як ми багато разів казали, конструктив – понад усе,

– заявив лідер "Голосу" Святослав Вакарчук.

Без жодного опору Рада може ухвалити справді реформаторські закони. Бо є і політична воля у керівників, і ресурс влади. Але деякі експерти вбачають у цьому ризики, бо навіть без змін до Конституції монополізація влади у руках однієї політичної сили може призвести до ігнорування демократичних процедур.



Портрет нардепа Ради 9-го скликання / Інфографіка 24 каналу