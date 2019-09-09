С какими проблемами столкнулись депутаты-новички в Раде

Пока "Слуги народа" единодушно нажимают на кнопки по просьбе спикера, четкой оппозиции в Верховной Раде до сих пор нет. С какими же проблемами придется столкнуться новичкам под куполом – читайте дальше.

Одним – тесные кресла, другим – тугие кнопки. Ну и, конечно, многих не устраивает рабочий день до ночи. Впрочем, кроме быта и распорядка возникают проблемы с законотворчеством.

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Нардепы-новички поделились первыми впечатлениями от работы под куполом, а еще жаловались на коллег-старожилов. Среди основных проблем нардепы называют:

Нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко: Бюрократия, популизм.

Нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева: нужно нажимать в течение нескольких секунд, чтобы голос засчитался.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура: это сопротивление системы, которое есть от нардепов других фракций. Коммуницировать с ними – это самое сложное.



Сколько "старых лиц" в новой Верховной Раде / Инфографика 24 канала

Светлана Залищук в новую Раду не попала, но прошлого созыва тоже была новичком. Пришла из общественного сектора – была активисткой движения "ЧЕСТНО".

В парламенте не так много бюрократии. Есть законодательная инициатива и она должна проходить определенный процесс,

– заметила экс-нардеп Светлана Залищук.

Жалуются нардепы и на темп работы. Оба заседания новой Рады продолжались аж допоздна. А еще, говорят, раздражает количество бумаг. Эту проблему пытались решить Еврооптимисты прошлого созыва, но полностью преодолеть ее не удалось.

Экс-депутат вспоминает, сначала действительно трудно было справиться с депутатской дедовщиной, когда голосовали по указанию руководителей фракций. В новой же Раде более 300 депутатов – без опыта. Но так же ждут команды от руководства фракции и голосуют подозрительно единодушно. "Бешеный принтер" законов, предполагают эксперты, будет работать до первых попыток лоббировать законопроекты.



В новой же Раде более 300 депутатов – без опыта

Политолог Михаил Басараб спрогнозировал, что не все законопроекты могут вписываться в интересы Зеленского или Богдана, именно тогда общество может увидеть определенные "судороги внутри фракции "Слуга народа".

Еще один вызов для новой Рады – отсутствие четкой конструктивной оппозиции. Оппозиционерами провозгласили себя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская Солидарность". Но первые критикуют власть за то, что не получили ее сами, а вторые – поскольку ее потеряли.

Ситуативно вместе с провластной фракцией сейчас на кнопки давит "Батькивщина". А "Голос" будет поддерживать только те инициативы, которые разделяет.

Для партии "Голос", как мы много раз говорили, конструктив – превыше всего,

– заявил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

Без всякого сопротивления Рада может принять действительно реформаторские законы. Потому что есть и политическая воля у руководителей, и ресурс власти. Но некоторые эксперты видят в этом риски, потому что даже без изменений в Конституцию монополизация власти в руках одной политической силы может привести к игнорированию демократических процедур.



Портрет нардепа Рады 9-го созыва / инфографика 24 канала