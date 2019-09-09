За что народные депутаты будут голосовать в первую очередь: заседание Согласительного совета

После ударной первой сессионной недели и работы в комитетах депутаты снова приступят к работе. Сегодня, 9 сентября, лидеры фракций собрались на согласительный совет, чтобы решить за что голосовать в первую очередь.

Народные депутаты обсудили то, что они должны делать ближайшие четыре пленарных дня. В частности, 10 сентября начнут с того, что утвердят повестку дня второй сессии Верховной Рады. То есть все законопроекты, которые они должны рассмотреть до конца этой сессии, которая заканчивается зимой.

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Также на этой неделе народные депутаты возьмутся и за законопроект об импичменте Президента Украины, который 12 сентября должен пройти первое чтение. Народные депутаты предыдущего созыва Верховной Рады также пытались урегулировать этот вопрос, но принятый законопроект так и не был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместо этого он внес свой.



Владимир Зеленский

Народные депутаты должны еще отсрочить штрафы для владельцев автомобилей на еврономерах. Их уже должны были начать штрафовать в конце августа 2019 года, но этот срок снова хотят отсрочить, чтобы все желающие могли свои машины легализовать в Украине.

Также народные депутаты ждут от Кабинета Министров Украины проекта бюджета на следующий год.

До 15 сентября Кабинет Министров Украины должен внести в Верховную Раду Украины проект бюджета на следующий 2020 год. Это очень большой вызов, как для нового Кабинета Министров Украины, так и для нас с вами, как для Верховной Рады,

– заявил Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

На повестке дня на этой неделе стоят около 30 законопроектов. Но в "Слуге народа" недовольны тем темпом, с которым они уже начали их обрабатывать, поэтому хотят еще больше законопроектов.

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"Нас этот темп даже немножко не удовлетворяет. Наша фракция готова работать интенсивнее. Знаю, что не все коллеги это воспринимают, но будем искать общий знаменатель", – сообщил народный депутат партии "Слуга народа" Александр Корниенко.