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      За что народные депутаты будут голосовать в первую очередь: заседание Согласительного совета

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      После ударной первой сессионной недели и работы в комитетах депутаты снова приступят к работе. Сегодня, 9 сентября, лидеры фракций собрались на согласительный совет, чтобы решить за что голосовать в первую очередь.

      Народные депутаты обсудили то, что они должны делать ближайшие четыре пленарных дня. В частности, 10 сентября начнут с того, что утвердят повестку дня второй сессии Верховной Рады. То есть все законопроекты, которые они должны рассмотреть до конца этой сессии, которая заканчивается зимой.

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      Также на этой неделе народные депутаты возьмутся и за законопроект об импичменте Президента Украины, который 12 сентября должен пройти первое чтение. Народные депутаты предыдущего созыва Верховной Рады также пытались урегулировать этот вопрос, но принятый законопроект так и не был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместо этого он внес свой.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      Народные депутаты должны еще отсрочить штрафы для владельцев автомобилей на еврономерах. Их уже должны были начать штрафовать в конце августа 2019 года, но этот срок снова хотят отсрочить, чтобы все желающие могли свои машины легализовать в Украине.

      Также народные депутаты ждут от Кабинета Министров Украины проекта бюджета на следующий год.

      До 15 сентября Кабинет Министров Украины должен внести в Верховную Раду Украины проект бюджета на следующий 2020 год. Это очень большой вызов, как для нового Кабинета Министров Украины, так и для нас с вами, как для Верховной Рады,
      – заявил Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

      На повестке дня на этой неделе стоят около 30 законопроектов. Но в "Слуге народа" недовольны тем темпом, с которым они уже начали их обрабатывать, поэтому хотят еще больше законопроектов.

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      "Нас этот темп даже немножко не удовлетворяет. Наша фракция готова работать интенсивнее. Знаю, что не все коллеги это воспринимают, но будем искать общий знаменатель", – сообщил народный депутат партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Владимир Зеленский Бюджет Кабинет Министров Украины Дмитрий Разумков Импичмент
      Источник: 24 канал
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