За що народні депутати голосуватимуть впершу чергу: засідання Верховної Ради

Після ударного першого сесійного тижня й роботи в комітетах депутати знову приступлять до роботи. Сьогодні, 9 вересня, лідери фракцій зібралися на погоджувальну раду, аби вирішити за що ж голосувати у першу чергу.

Народні депутати обговорили те, що вони мають робити найближчі чотири пленарні дні. Зокрема, 10 вересня почнуть з того, що затвердять порядок денний другої сесії Верховної Ради. Тобто всі законопроєкти, які вони мають розглянути до кінця цієї сесії, яка закінчується взимку.

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Також цього тижня народні депутати візьмуться і за законопроєкт про імпічмент Президента України, який 12 вересня має пройти перше читання. Народні депутати попереднього скликання Верховної Ради також намагалися врегулювати це питання, але ухвалений законопроєкт так і не був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським. Натомість він вніс свій.



Володимир Зеленський

Народні депутати мають ще відтермінувати штрафи для власників автівок на єврономерах. Їх вже б мали почати штрафувати наприкінці серпня 2019 року, але цей термін знову хочуть відтермінувати, аби всі охочі могли свої автівки легалізувати в Україні.

Також народні депутати чекають від Кабінету Міністрів України проєкту бюджету на наступний рік.

До 15 вересня Кабінет Міністрів України повинен внести до Верховної Ради України проєкт бюджету на наступний 2020 рік. Це дуже великий виклик, як для нового Кабінету Міністрів України, так і для нас з вами, як для Верховної Ради,

– заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

На порядку денному на цей тиждень стоїть близько 30 законопроєктів. Але в "Слузі народу" не задоволені тим темпом, з яким вони вже почали опрацьовувати, тому хочуть ще більше законопроєктів.

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"Нас цей темп навіть трошки не задовольняє. Наша фракція готова працювати інтенсивніше. Знаю, що колеги не всі це сприймають, але будемо шукати спільний знаменник", – повідомив народний депутат партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.