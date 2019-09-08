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      Найбільша проблема, що зміни точкові, – експертка про правки до Конституції

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      За 23 роки до Конституції України внесли 8 поправок. Кожен президент намагався поміняти її під себе. З перших днів за Конституцію взявся і Володимир Зеленський. Та чи треба змінювати Основний Закон, з'ясовували журналісти 24 каналу.

      За пропозицією партії "Слуга народу", лише за один день нардепи викреслили з Конституції власну недоторканність, і відправили до Конституційного суду за висновком ще сім президентських законопроєктів. У "Слузі народу" просять не дивуватися.

      Читайте також: Що змінять депутатські правки до Конституції для самих нардепів

      "З приходом президента Володимира Зеленського, з приходом в парламент політичної фракції "Слуга народу", ми будемо показувати інший вектор і задавати інший напрям. Саме тому ми так і працюємо", – народна депутатка "Слуги народу" Ірина Венедиктова.

      конституція
      Зміни, які хочуть внести до Конституції

      Відтак, Конституційний суд має розглянути пропозиції про скасування адвокатської монополії. Розширення повноважень Президента (дозволити йому призначати директора НАБУ та ДБР та створювати додаткові регуляторні органи, на кшталт комісії з регулювання комунальних послуг (НКРЕКП), скорочення кількості нардепів до трьохсот, покарання прогульників та кнпокодавів, можливість для простих українців вносити законопроєкти, закріплення в Основному Законі пропорційної виборчої системи та право нардепів створювати дорадчі органи у Верховній Раді.

      Найбільша проблема, що зміни точкові. Тобто, вони не стосуються політики загалом, оновлення Основного Закону, який би логічно міг виходити з того, що в Верховній раді є більшість, яка здатна прогресивні норми, що стосуються прав людини, соціальних гарантій тощо,
      – сказала координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

      Натомість в першу чергу необхідно усунути дублювання повноважень президента, уряду та парламенту, вважають експерти.

      "Для Основного Закону буде корисний комплексний підхід і перегляду 4,5,6 розділу Конституції, які врегульовують діяльність парламенту, уряду і президента", – наголосив експерт з конституційного права Богдан Бондаренко.

      верховна рада конституція
      Верховна Рада проголосувала за правки

      Зміни до Конституції не пишуть на колінах, пояснює політолог Віктор Таран. Спершу Конституційна комісія аналізує, чи варто вносити зміни до Конституції. Під це пишуть законопроєкт, який доповнюватиме ці зміни. Адже Конституція – декларативний закон, який має доповнювати широка законодавча база.

      Читайте також: Рада може збільшити повноваження Зеленського: які ризики несе законопроєкт

      За 23 років Конституцію змінювали вже 8 разів. Тоді як, наприклад, за 230 років існування Конституції Сполучених Штатів до неї внесли лише 27 поправок.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Конституція Слуга народу Верховна Рада Конституційний суд
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